"Uzman çavuş yerine psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve rehber öğretmen görevlendirilmeli"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Beritan Güneş, TBMM Genel Kurulu’nda eğitimde şiddetin araştırılmasına yönelik kurulması planlanan komisyona ilişkin konuştu. Güneş, okullarda artan şiddetin toplumsal şiddet ortamının bir sonucu olduğunu söyledi.

Çocukları suçlamak neyi gizliyor?

"Güvenlikçi politikalar çözüm değil"

Okullardaki şiddetin münferit olaylar olarak ele alınamayacağını belirten Güneş, yasak, polis ve ceza odaklı politikaların sorunu çözmediğini, yalnızca görünmez kıldığını ifade etti.

Güvenlikçi politikaların çözüm olmadığını vurgulayan Güneş, “65 bin uzman çavuşu okullara yerleştirmek yerine 65 bin psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve rehber öğretmen görevlendirilmelidir” dedi. Çocuk güvenliğinin fiziksel, ruhsal ve duygusal boyutlarıyla birlikte ele alınması çağrısı yaptı.

“Çocukları değil, onları bu hale getiren sistemi konuşun”

Dijital alan ve sosyal politikalar vurgusu

Dijital mecralardaki şiddetin de gerçek yaşamdan bağımsız olmadığını söyleyen Güneş, yasakçı yaklaşım yerine dijital okuryazarlığın artırılmasını istedi. Çocuklar için ücretsiz kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artırılması ve ebeveynlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?

Komisyona somut adım çağrısı

Meclis’te kurulacak komisyonun yalnızca dinleyen değil, çözüm üreten bir yapıya dönüşmesi gerektiğini belirten Güneş, çocuk odaklı politikaların barış ve demokrasi temelinde geliştirilmesi çağrısında bulundu.

(NÖ)