ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.04.2026 10:59 22 Nisan 2026 10:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.04.2026 11:17 22 Nisan 2026 11:17
Okuma Okuma:  2 dakika

"Uzman çavuş yerine psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve rehber öğretmen görevlendirilmeli"

DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, okullarda artan şiddetin münferit değil, toplumsal şiddet ikliminin bir yansıması olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Beritan Güneş, TBMM Genel Kurulu’nda eğitimde şiddetin araştırılmasına yönelik kurulması planlanan komisyona ilişkin konuştu. Güneş, okullarda artan şiddetin toplumsal şiddet ortamının bir sonucu olduğunu söyledi.

"Güvenlikçi politikalar çözüm değil"

Okullardaki şiddetin münferit olaylar olarak ele alınamayacağını belirten Güneş, yasak, polis ve ceza odaklı politikaların sorunu çözmediğini, yalnızca görünmez kıldığını ifade etti.

Güvenlikçi politikaların çözüm olmadığını vurgulayan Güneş, “65 bin uzman çavuşu okullara yerleştirmek yerine 65 bin psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve rehber öğretmen görevlendirilmelidir” dedi. Çocuk güvenliğinin fiziksel, ruhsal ve duygusal boyutlarıyla birlikte ele alınması çağrısı yaptı.

Dijital alan ve sosyal politikalar vurgusu

Dijital mecralardaki şiddetin de gerçek yaşamdan bağımsız olmadığını söyleyen Güneş, yasakçı yaklaşım yerine dijital okuryazarlığın artırılmasını istedi. Çocuklar için ücretsiz kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artırılması ve ebeveynlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Komisyona somut adım çağrısı

Meclis’te kurulacak komisyonun yalnızca dinleyen değil, çözüm üreten bir yapıya dönüşmesi gerektiğini belirten Güneş, çocuk odaklı politikaların barış ve demokrasi temelinde geliştirilmesi çağrısında bulundu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Beritan Güneş dem parti eğitimde şiddet okulda şiddet
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git