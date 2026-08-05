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YT: Yayın Tarihi: 05.08.2026 14:08 5 Ağustos 2026 14:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.08.2026 14:20 5 Ağustos 2026 14:20
Okuma Okuma:  2 dakika

Üsküdar Belediyesi'nde seçim: Dedetaş'ın vekili CHP'li Çetinkaya oldu

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, dördüncü turda 22 oy alarak belediye başkanvekili seçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Üsküdar Belediyesi'nde seçim: Dedetaş'ın vekili CHP'li Çetinkaya oldu
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Üsküdar Belediye Meclisi, tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine görev yapacak belediye başkanvekilini seçmek üzere toplandı.

Seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. Belediye meclisinde CHP’nin 27, AKP ve MHP’nin toplam 17 üyesi oy kullandı.

Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
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İlk iki turda çoğunluk sağlanamadı

İlk turda Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy aldı; iki oy geçersiz sayıldı. Gerekli çoğunluk sağlanamayınca ikinci tura geçildi.

İkinci turda da sonuç değişmedi. Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy alırken iki oy geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda Çetinkaya’ya 21, Gültekin’e 18 oy çıktı. Beş oyun geçersiz sayılması üzerine CHP ve AKP grupları arasında tartışma yaşandı.

AKP grubu seçimi 22’ye 20 kazandığını savunurken, oturumu yöneten divan itirazları değerlendirerek dördüncü tur öncesinde toplantıya ara verdi.

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Çetinkaya dördüncü turda seçildi

Dördüncü turda da çok sayıda oy pusulasına itiraz edildi. İtirazların değerlendirilmesinin ardından divan başkanı, Sibel Tan Çetinkaya’nın 22, Dündar Ziya Gültekin’in ise 18 oy aldığını açıkladı.

Bu sonuçla Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanvekilliğine seçildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş adliyeye sevk edildi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş adliyeye sevk edildi
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Dedetaş görevden uzaklaştırılmıştı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyeye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklamanın ardından Dedetaş’ı görevden uzaklaştırmış; İstanbul Valiliği de belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapılacağını duyurmuştu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş CHP AKP MHP
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