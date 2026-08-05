Üsküdar Belediyesi'nde seçim: Dedetaş'ın vekili CHP'li Çetinkaya oldu

Üsküdar Belediye Meclisi, tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine görev yapacak belediye başkanvekilini seçmek üzere toplandı.

Seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. Belediye meclisinde CHP’nin 27, AKP ve MHP’nin toplam 17 üyesi oy kullandı.

Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

İlk iki turda çoğunluk sağlanamadı

İlk turda Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy aldı; iki oy geçersiz sayıldı. Gerekli çoğunluk sağlanamayınca ikinci tura geçildi.

İkinci turda da sonuç değişmedi. Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy alırken iki oy geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda Çetinkaya’ya 21, Gültekin’e 18 oy çıktı. Beş oyun geçersiz sayılması üzerine CHP ve AKP grupları arasında tartışma yaşandı.

AKP grubu seçimi 22’ye 20 kazandığını savunurken, oturumu yöneten divan itirazları değerlendirerek dördüncü tur öncesinde toplantıya ara verdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Çetinkaya dördüncü turda seçildi

Dördüncü turda da çok sayıda oy pusulasına itiraz edildi. İtirazların değerlendirilmesinin ardından divan başkanı, Sibel Tan Çetinkaya’nın 22, Dündar Ziya Gültekin’in ise 18 oy aldığını açıkladı.

Bu sonuçla Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanvekilliğine seçildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş adliyeye sevk edildi

Dedetaş görevden uzaklaştırılmıştı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyeye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklamanın ardından Dedetaş’ı görevden uzaklaştırmış; İstanbul Valiliği de belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapılacağını duyurmuştu.

(NÖ)