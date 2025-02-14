TÜSİAD Başkanlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Orhan Turan hakkında 13/02/2025 tarihinde dernek genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

TÜSİAD'ın dünkü olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Turan şunları söylemişti:

Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Devlet de hukukla bağlıdır. Her kademede yönetim keyfi değil, hukuk kurallarına göre yapılır. Burada sorun varsa her yerde sorun çıkar. Hukuka güven kalmazsa güvensizlik, istikrarsızlık ve belirsizlik her yere sirayet eder.

Toplantıda Ömer Aras, "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı sunumunda teğmenlerin ordudan ihraç edilmesini, Halk TV'ye yönelik gözaltı ve tutuklamalar, menajer Ayşe Barım'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmaları, belediyelere kayyım atamalarını, enflasyonla mücadelede devletin tasarruf yapmamasını eleştirmişti.

Aras, "Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Bunun nedeni çöken sistem” diyerek Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınını, İliç’te 9 işçinin, Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayı ve 6 Şubat Maraş depremlerini hatırlatmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise TÜSİAD'ın açıklamalarını "devlete müdahale girişimi" olarak nitelendirmişti. Tunç, isim vermeden TÜSİAD'ı hedef alarak şöyle konuşmuştu:

Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.

Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.