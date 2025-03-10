TÜSİAD Başkanları 20 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak

TÜSİAD’a dava: Orhan Turan ve Ömer Aras’a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi

TÜSİAD'A "NEDEN ELEŞTİRDİN" SORGUSU Aras ve Turan'a yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı