TÜSİAD Başkanları 20 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Turan ve Aras hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.
İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, ilk duruşmanın da 20 Mayıs'ta yapılmasına hükmetti.
Ne olmuştu?
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki Dernek Genel Kurulu toplantısındaki konuşmaları nedeniyle 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.
Aras ve Turan polis eşliğinde evden alınarak ifade vermeye götürüldü. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen iki isme yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında 'zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla iddianame düzenledi.
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(HA)