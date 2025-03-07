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Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 15:26
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2025 15:32
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TÜSİAD’a dava: Orhan Turan ve Ömer Aras’a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras hakkında "Basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TÜSİAD’a dava: Orhan Turan ve Ömer Aras’a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
*Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras (Kolaj: bianet)

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Genel Kurulu’ndaki açıklamaları sonrası gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılan Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan ve Aras’ı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla" suçladı.

Suçun basın yoluyla işlendiğini iddia eden savcılık Aras ve Turan’ın 1 yıl 10 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsini istedi.

Savcılık TÜSİAD yöneticisinin Genel Kurulda yaptıkları konuşmalarda, yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıklarını iddia ediyor.

Ne olmuştu?

TÜSİAD'ın 13 Şubat'taki Genel Kurulu’nda, hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştiren konuşmalar yapılmıştı.

Konuşmalarda son dönemdeki gözaltı ve tutuklamalar, gazetecilere yönelik baskı, kayyım atamaları, teğmenlerin ihraç edilmesi, Kartalkaya’daki otel yangını, İliç’teki maden faciası gibi geniş yelpazede konulara değinilmişti.

İlk olarak kürsüye çıkan Orhan Turan şöyle demişti:

Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Devlet de hukukla bağlıdır. Her kademede yönetim keyfi değil, hukuk kurallarına göre yapılır. Burada sorun varsa her yerde sorun çıkar. Hukuka güven kalmazsa güvensizlik, istikrarsızlık ve belirsizlik her yere sirayet eder.

Ardından söz alan Aras da "Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Bunun nedeni çöken sistem” demişti. Ayşe Barım ile Halk TV genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasını ve Ekrem İmamoğlu’na açılan davaları eleştirmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır" sözleriyle konuşmalara tepki göstermişti. Hemen arından da Aras ve Turan gözaltına alınmıştı. Polis nezaretinde ifadeye götürülen iki isim yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest kalmıştı.

Aras ve Turan'a yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı
TÜSİAD'A "NEDEN ELEŞTİRDİN" SORGUSU
Aras ve Turan'a yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı
19 Şubat 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
TÜSİAD Ömer Aras Orhan Turan
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