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Yayın Tarihi: 19 Şubat 2025 16:45
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2025 17:08
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TÜSİAD YK Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan ve Aras’ın “başsavcılıkta hazır bulundurulmaları için” Emniyet’e talimat verildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TÜSİAD YK Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma
*TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras. (Kolaj: bianet)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda TÜSİAD’a yönelik, “Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz” demişti.

Açıklamada, Turan ve Aras’ın “başsavcılıkta hazır bulundurulmaları için” Emniyet’e talimat verildiği belirtildi:

Yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13/02/2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD başkanı Orhan TURAN isimli şahsın da konuşmasında, adli merciilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan TURAN hakkında, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı re’sen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup şüpheliler Orhan TURAN ve Mehmet Ömer Arif ARAS’ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.

Anadolu Ajansı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan’ın, ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi’ne götürüldüğünü bildirdi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
TÜSİAD Orhan Turan mehmet ömer arif aras
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