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Yayın Tarihi: 13 Şubat 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2025 19:22
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Bakan Tunç’tan TÜSİAD’a: Hukuk çerçevesinde karşılık vereceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç isim vermeden TÜSİAD'ı ve yöneticilerini hedef aldı, “Türkiye eski Türkiye değil. Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin üstün göremez” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bakan Tunç’tan TÜSİAD’a: Hukuk çerçevesinde karşılık vereceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticisi Ömer Aras ve Orhan Turan’ın hukukun üstünlüğünün tesis edilmesine yönelik eleştirisine “Devlete müdahale girişimi” dedi.

Tunç, TÜSİAD’ın olağan kongresinde yapılan konuşmalarla ilgili açıklama yaptı. İsim vermeden TÜSİAD'ı hedef aldı. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu iddia etti:

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır.

Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.

Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.

Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir. Türkiye eski Türkiye değildir.

Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez.

Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye hukukta dünyanın en kötü 25. ülkesi

Veriler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir” söylemini yalanlıyor.

Türkiye, Dünya Adalet Projesi (WJP) 2008'den bu yana her yıl yayımladığı ‘Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 142 ülke arasında 117. sırada. Yani hukuk konusunda dünyanın en kötü 25. ülkesi.

WJP değerlendirmeyi hükümet yetkileri üzerinde kısıtlamanın olması, yolsuzluğun önlenmesi, düzen ve güvenlik, hükümet şeffaflığı, temel haklar, adil hukuk, cezai adalet ve idari yaptırımlardan oluşan 8 kritere göre yapıyor.

Türkiye bu haliyle Nijer, Angola, Honduras, Meksika, Gine ve Nijerya ile aynı ligte.

Endekse ulaşmak için tıklayın

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
TÜSİAD
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