Türkiye'ye 'gemileri durdurun' çağrısı

Uluslararası Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi (BDS) ve Filistin ile dayanışma grupları, İsrail ordusunun ana mühimmat üreticilerinden IMI Systems’e (Elbit Systems Land) askeri amaçlı çelik taşıyan ticari gemilerin Türkiye limanlarına uğrayacağını belirterek acil müdahale ve boykot çağrısında bulundu.

Uluslararası BDS Hareketi’nin elde ettiği bilgilere göre, Hindistan’dan yola çıkan ve İsrail’e yaklaşık 600 ton askeri amaçlı çelik taşıyan 23 konteynerlik bir sevkiyat şu an Akdeniz üzerinde bulunuyor. MSC denizcilik şirketine ait dört gemiyle taşındığı belirtilen kargoların, İsrail’in Ramat ha-Şaron bölgesinde bulunan silah üretim tesisi IMI Systems’e teslim edileceği iddia ediliyor.

Rota bilgilerine göre, bu sevkiyatın 15 konteynerlik kısmını taşıyan MSC Danit ve MSC Vega adlı gemilerin Türkiye’deki Çanakkale ve Aliağa limanlarına demirlemesi bekleniyor.

Hükümete ve liman işçilerine “Durdurun” çağrısı

BDS Hareketi ve Filistin dostları, söz konusu gemilerin Türkiye limanlarına yanaşması halinde resmi makamların derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor. Siyasi iktidarın uluslararası mecralarda İsrail’e ambargo çağrıları yaparken kendi egemenlik alanlarında bu tarz bir askeri malzeme sevkiyatına göz yummasının kabul edilemez bir çelişki olduğu belirtilerek; gemilerin durdurulması, soruşturulması ve iddiaların doğrulanması halinde çelik kargosuna el konulması talep ediliyor. Öte yandan, gemilerin demir atması beklenen Çanakkale ve Aliağa limanlarındaki işçilere ve ilgili sendikalara da doğrudan seslenilerek, bu gemilerin yanaşmasına engel olmaları ve kesinlikle yükleme ya da boşaltma yapmamaları yönünde çağrıda bulunuluyor.

'VELA' ve 'ZIM Luanda' gemileri hatırlatıldı

BDS tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl benzer bir rotayla İspanya’nın Bask bölgesinden İsrail’e çelik taşıyan VELA ve ZIM Luanda adlı gemilerin durumu da hatırlatıldı. O dönemde Mersin Limanı'na uğrayan gemiler için suç duyurusunda bulunulmuş ve protestolar düzenlenmişti. Türkiye'deki yetkili makamlar o dönem sevkiyatın içeriğini yalanlarken, sivil toplum kuruluşları İspanya mahkemelerinin söz konusu taşıyıcı firma hakkında yargılama süreci başlattığına dikkat çekti.

Filistin Eylem Komitesi: İsrail gayrimeşrudur, tüm ilişkileri kesin!

Sevkiyat Türkiye’nin İsrail’i resmen tanımasının (28 Mart 1949) 77. yıldönümü arifesinde gündeme gelirken Filistin Eylem Komitesi 28 Mart Cumartesi günü için eylem çağrısı yaptı:

“Filistin toprağını gasp ederek ilan edilen işgal devleti İsrail’in Türkiye tarafından resmen tanınmasının 77. yıldönümünde meydanlardayız! 1948 yılında Filistinlilere yönelik etnik temizlikle kurulan Siyonist rejim, varlığını genişlemeci işgal, ırk ayrımcılığı ve soykırım suçlarıyla sürdürüyor. Bölge halklarına karşı sayısız savaş açan, emperyalizmin güdümüne girmeyi reddeden ülkelere saldıran ve Filistin başta olmak üzere halkların kurtuluş hareketlerini hedef alan Siyonist işgal rejimi büyük yıkımlara yol açıyor. Bu rejim ilan edildiği günden bugüne Batı emperyalizminin Batı Asya coğrafyasındaki ileri üssü olarak varlığını sürdürüyor ve giderek her kıtada emperyalizmin ve faşizmin askerî bir aygıtı olma misyonunu pekiştiriyor. İşgal devleti İsrail’i henüz kuruluşunun birinci yılı dolmadan ve tüm bölge ülkelerinden önce, 28 Mart 1949’da resmen tanıyan Türkiye, böylece bu gayrimeşru oluşuma en çok ihtiyaç duyduğu anda meşruiyet zemini sağlamış, işgal devletiyle askeri istihbarat ve ekonomik işbirliği tesis etmiştir. Askeri işbirliği, istihbarat paylaşımı, lojistik destek, enerji kaynaklarının tedariki vb. birçok alanı kapsayan bu işbirliği, Filistin’deki bütün yaşamı yerle bir eden ve saldırılarıyla tüm bölgeyi sömürgeleştirmeye yönelen Siyonist savaş makinasını besliyor ve bir suç ortaklığı oluşturuyor. Bugün işgal devleti, ihtiyaç duyduğu elektrik, petrol, çelik, çimento, kimyevi maddeler dâhil pek çok temel malzemeyi Türkiye üzerinden temin ediyor. Türkiye’deki NATO ve ABD üsleri işgal devletine koruma sağlıyor. Yerinden etme, toprak gaspı ve etnik temizlik üzerine kurulu Siyonist rejimin suçlarını durdurmak ve Filistin halkının mücadelesiyle dayanışmak için işgal rejimini tecrit etmek ve ona tam bir ambargo uygulamak zorunludur. Irk ayrımı ve soykırım rejimini meşru gösteren diplomatik ilişkilere artık son verilmelidir. Nehirden denize tüm Filistin toprağının özgürlüğü için Filistin halkının mücadelesini büyütmek ve ‘İsrail’e tam ambargo’ sesini yükseltmek üzere sokaktayız.” Filistin Eylem Komitesi 🗓️ Cumartesi, 28 Mart 2026 ⏰ 16.00 📍 Levent Metro Çarşı çıkışı https://x.com/israileboykot/status/2033959317821362231

