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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2025 14:31
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2025 17:18
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BM'nin Filistin Raportörü: Mersin Limanı'ndaki VELA'nın İsrail'e ulaşmasını engelleyin

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'e askeri çelik taşıyan VELA gemisinin Mersin Limanı'na demirlemesi üzerine Türkiye'ye çağrıda bulundu: “Bu geminin yükü incelenmeli ve eğer doğrulanırsa İsrail’e gitmesi engellenmeli.”

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
BM'nin Filistin Raportörü: Mersin Limanı'ndaki VELA'nın İsrail'e ulaşmasını engelleyin
Fotoğraf: Daisuke Nimura / marinetraffic.com

Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’e askeri hammadde ve çelik taşıyan VELA adlı geminin Mersin Limanı'na demirlemesiyle Türkiye’ye çağrı yaptı.

Albanese, geminin Türkiye tarafından incelenerek İsrail'e ulaşmasının engellenmesini istedi:

"Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı. Bu olay, İsrail’in Gazze’yi yok etmeye yönelik süregelen saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti.

Bugün The Ditch tarafından sağlanan bilgilere göre, şu anda Türkiye’de demirleyen VELA gemisi, bir soykırımın ortasında İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyor.

Abluka, yardımların kriminalize edilmesi ve diğer ihlaller dahil İsrail’in suçlarını durdurmak ve karşı çıkmak için, devletlerin ticari, diplomatik, akademik vb. tüm alanlardaki işbirliğine son verme yönündeki yasal yükümlülüklerine uymaları her zamankinden daha acil bir hale gelmiştir.

Türk makamlarını, bu gemiyi ve yasa dışı yükünü soruşturmaya ve eğer doğrulanırsa İsrail’e ulaşmasını engellemeye çağırıyorum. Birlikte başarabiliriz.”

15 konteyner çelik taşıyor

Dünya çağında gemi trafiğini izleyen marinetraffic.com’a göre VELA bir konteyner gemisi ve Liberya barağı taşıyor. Geminin sahibi Yunanistan merkezli Holler Shipping isimli bir şirket. İşletmecisi ise yine Yunanistan merkezli Costamare Shipping.

Gemi şu anda Mersin’de ve buradan sonraki rotası İsrail’in Ashdod Limanı. Haziran’da Barselona’dan yüklenen ve İsrail Askeri Endüstrileri'ne (IMI) teslim etmek üzere asgari 15 konteyner çelik taşıyor.

Israel Military Industries (IMI) ise İsrail merkezli, devlete ait bir savunma şirketi. Şirket, İsrail güvenlik güçleri için zırhlı muharebe araçları, silah, mühimmat ve askeri teknoloji üretiyor.

Gemi İsrail’e mühimmat taşıdığı gerekçesiyle Avustralya’da da liman işçileri tarafından protesto edilmişti. İşçiler yine İsrail merkezli ZIM Lines'ın konteynerlerini gemiye yüklemeyi reddetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 772, yaralıların sayısı ise 125 bin 834.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail VELA türkiye-israil
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