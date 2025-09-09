Türkiye-İsrail arasında gemi trafiği durmuyor

İsrail'in Filistinlilere ve çevre ülkelere yönelik saldırısı günden güne daha da artıyor. Dünyada, İsrail'in saldırılarına karşı tepki ise cılız da olsa tepki var. Filistin'e yönelik ambargoyu delmek için bir kez daha bir araya gelen uluslararası filo Tunus'tan yola çıkmaya hazırlanıyor. Hatta daha yola çıkmadan saldırıya bile uğradılar.

İtalyan sendikacılar filoya yönelik herhangi bir saldırı sonrası limanlarda yüklemeyi durduracaklarını açıkladı. İsrail'e yönelik ambargonun bir tarafında da Türkiye var. Türkiye 2024'te İsrail ile ticareti durdurduğunu açıkladı. İsrail'e yönelik ticaret sıfır noktasına yaklaşırken Filistin'e ihracatta patlama yaşanması Türkiye'ye yönelik eleştirileri arttırdı.

Haziran 2025'te ise Türkiye, İsrail ile gemi trafiğine kısıtlama getirdiğini duyurdu. Türkiye'ye ait limanları ziyaret eden gemilerden, İsrail'e askeri yük götürmediği ve gemi işletmecesinin İsrail ile bağlantılı olmadığına yönelik beyan talep edilmeye başladı. İsrail bayraklı gemilerin Türkiye limanlarına, Türkiye bayraklı gemilerin İsrail'e yük taşıması yasaklandı.

İsrail ile ticareti sürdürenler ve yük taşıyanlar ise tıpkı İsrail ile yaptıkları Filistin ile yapılıyormuş gibi gösterdikleri gibi yine farklı yoldan taşımacılığı sürdürüyor.

Marine Traffic sitesinde de gemi Aşdod limanında demirli görünüyordu İsrail'in Aşdod limanı Türkiye'den yük getiren gemileri ağırlamaya devam ediyor. MEDKON Hat İşletmeciliği Denizcilik ve Ticaret A.Ş. ye ait olan MEDKON Çanakkale isimli gemi Panama bayrağı taşıyor. Geçmişte Conmar Gulf adını taşıyan gemi kısa süre önce el değiştirdi ve MEDKON filosuna dahil oldu. Gemi günlerdir Aşdod limanındaydı ve kısa süre önce Aliağa limanına doğru yola çıktı. Geminin rotası ile ilgili bilgilere firmanın kendi sitesinden de ulaşmak mümkün. 2 Eylül sabahı Ambarlı'dan yola çıkan gemi 6 Eylül günü İsrail'e varmış. Geçmişte durulan limanlar arasında ise Nemrut, Gemlik, Diliskelesi, Ashdod bilgileri yer alıyor. Yine Marine Traffic kayıtlarına göre geminin su çekimi 8,2 metre civarında. Bu değer boş bir gemiye göre yüksek bir değer olarak kabul ediliyor. Yani geminin bir miktar yüklü olduğu anlamına geliyor.