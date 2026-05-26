HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 26.05.2026 12:38 26 Mayıs 2026 12:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.05.2026 12:50 26 Mayıs 2026 12:50
Okuma Okuma:  1 dakika

Türkiye Vegan Derneği’nden “can almadan bayram” çağrısı

Dernek, yayınladığı video ile hayvanların da tıpkı insanlar gibi hissedebilen canlılar olduğuna vurgu yaptı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Canva

Türkiye Vegan Derneği, “Kurban Bayramı” dolayısıyla bir kuzunun bir kediyle oynadığı ve onu sevdiği video yayınlayarak “Öldürme yaşat,” çağrısında bulundu.

Dernek, bayrama ilişkin yaptığı açıklamada hayvanların da tıpkı insanlar gibi hissedebilen canlılar olduğuna vurgu yaparak, “Belki bir gün onlar değil, biz öğrenebiliriz, can almadan ‘bayram’ kutlamayı,” dedi. 

“Kuzular da sevgi hissediyor”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Zaten kusursuzdu, gerçekti, hayat doluydu. Yaşamak için dünyaya gelmişti. Ve ne hissettiğini biliyordu. Diğerleri gibi, bizim gibi... Belki bir gün onlar değil, biz öğrenebiliriz. Can almadan ‘bayram’ kutlamayı. Geri kalan günlerde de yaşamayı ve yaşatmayı. 

“Bu sesleri, bu yakınlığı tanıyoruz. Bir kediden, bir köpekten… Çünkü mutlu ve güvende hisseden canlılar birbirine benziyor. Kuzular da sevgi hissediyor, huzur buluyor, başını güvendiği birine yaslayabiliyor. Senin gibi, benim gibi…” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiye Vegan Derneği kurban bayramı hayvan yemek et yemek
