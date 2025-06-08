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Yayın Tarihi: 8 Haziran 2025 17:24
 ~ Son Güncelleme: 9 Haziran 2025 00:52
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Öcalan: Halkımızın kurbansız Kurban Bayramı’nı kutluyorum

Kurban Bayramı dolayısıyla ailesiyle görüşen PKK lideri, 26 yıl aradan sonra çocuklarla bir araya geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öcalan: Halkımızın kurbansız Kurban Bayramı’nı kutluyorum
Fotoğraf: DEM Parti

PKK lideri Abdullah Öcalan, Kurban Bayramı dolayısıyla dün (7 Haziran) İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda ailesiyle görüştü.

Asrın Hukuk Bürosu’nun aktardığına göre görüşmeye, Öcalan’ın yeğenleri Ömer ve Ali Öcalan’ın yanı sıra iki çocuk yeğeni de katıldı.

Böylece, 15 Şubat 1999’da İmralı’ya getirilen PKK lideri, 26 yıl sonra çocuklarla bir araya gelmiş oldu.

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Görüşmenin ardından DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK liderinin “Halkımızın kurbansız Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Tüm halkımıza selamlar,” mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Milletvekili, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan sürecin yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımız perçinlemiştir. Önemli ve tarihsel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Sayın Abdullah Öcalan‘ın bayram mesajını kamuoyunun bilgisine sunuyorum.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan kurban bayramı Ömer Öcalan Öcalan'ın çağrısı PKK'nin fesih kararı barış ve demokratik toplum süreci
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