Öcalan: Halkımızın kurbansız Kurban Bayramı’nı kutluyorum

PKK lideri Abdullah Öcalan, Kurban Bayramı dolayısıyla dün (7 Haziran) İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda ailesiyle görüştü.

Asrın Hukuk Bürosu’nun aktardığına göre görüşmeye, Öcalan’ın yeğenleri Ömer ve Ali Öcalan’ın yanı sıra iki çocuk yeğeni de katıldı.

Böylece, 15 Şubat 1999’da İmralı’ya getirilen PKK lideri, 26 yıl sonra çocuklarla bir araya gelmiş oldu.

PKK 12. kongresini gerçekleştirdiğini açıkladı

Basına ve Kamuoyuna



Sn. Abdullah Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Ali Öcalan ve yeğenlerinin iki çocuğu; Sn. Hamili Yıldırım ile kardeşi ve kuzeni; Sn. Ömer Hayri Konar ile kardeşi; Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla 7 Haziran 2025 tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'nde aile… — @asrinhukuk (@asrinhukuk1999) June 8, 2025

Görüşmenin ardından DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK liderinin “Halkımızın kurbansız Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Tüm halkımıza selamlar,” mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Milletvekili, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan sürecin yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımız perçinlemiştir. Önemli ve tarihsel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Sayın Abdullah Öcalan‘ın bayram mesajını kamuoyunun bilgisine sunuyorum.” (TY)