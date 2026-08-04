Tuncer Bakırhan: Çerçeve yasa, tarihi eşiğin hukuk yoluyla aşılmasının ilk adımıdır

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündemi değerlendirdi.

Bakırhan, konuşmasına cezaevindeki siyasetçilere selam göndererek başladı. Eski HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ezidi Soykırımı’nı andı

Bakırhan, IŞİD’in 3 Ağustos 2014’te Şengal’e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Ezidileri andı.

Uluslararası toplumun Ezidilerin kendi topraklarında güvenli ve özgür biçimde yaşayabileceği koşulları oluşturmakla sorumlu olduğunu söyleyen Bakırhan, Ezidi toplumuyla dayanışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmasında Abhazya’da yaşayanların sağlık, eğitim ve seyahat hakları konusunda yaşadığı sorunlara da değinen Bakırhan, Türkiye’nin Abhazya pasaportlarını tanımamasını eleştirdi.

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“Türkiye Kürt meselesini demokratik yollarla çözmeli”

Ortadoğu’daki siyasi dengelerin değiştiğini söyleyen Bakırhan, Türkiye’nin bölgede kalıcı barış ve istikrarı savunabilmesi için öncelikle kendi Kürt meselesini demokratik yollarla çözmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin Kürtlerle kuracağı ilişkinin güvenlik politikaları üzerinden değil, demokratik ve stratejik bir ortaklık temelinde ele alınmasını isteyen Bakırhan, Kürt meselesinin siyaset, hukuk ve müzakere alanına taşınması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de hukuka, siyasetin sorun çözme kapasitesine ve geleceğe duyulan güvenin zayıfladığını savunan Bakırhan; ekonomik eşitsizlik, kayırmacılık, yoksulluk ve yargı bağımsızlığı sorunlarına dikkat çekti.

Çerçeve yasa çağrısı

Bakırhan, Meclis’in gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasayı, silahlı çatışmadan demokratik siyasete geçişin hukuki zemini olarak tanımladı. Tek bir düzenlemenin Kürt meselesini bütünüyle çözemeyeceğini belirten Bakırhan, buna rağmen yasanın şiddetin yerine siyaset ve hukuku koyabilecek önemli bir başlangıç olacağını söyledi.

İrlanda barış sürecini örnek gösteren Bakırhan, uzun yıllar süren çatışmaların müzakere ve hukuki düzenlemelerle sona erdirilebildiğini hatırlattı.

"Çerçeve yasa, tarihi eşiğin hukuk yoluyla aşılmasının ilk adımıdır" diyen Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de yaptığı açıklamalar, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihli çağrısı, iktidarın tutumu ve muhalefetin desteğinin çözüm için bir fırsat yarattığını savundu.

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İmralı görüşmesi

DEM Parti heyetinin önceki pazar günü İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştüğünü aktaran Bakırhan, görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

Bakırhan, yürütülen sürecin yalnızca Türkiye’de çatışmanın sona ermesi bakımından değil, Ortadoğu’nun siyasi ve ekonomik geleceği açısından da önemli olduğunu belirtti.

Sürecin kalıcılaşması için demokratik siyasetin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Bakırhan; Kürtlerin, Alevilerin ve farklı kimliklerin haklarının güvence altına alındığı eşit yurttaşlık anlayışını savundu.

Barış bildirisine imza attıkları için kamudan ihraç edilen akademisyenler ile diğer KHK’lilerin görevlerine iade edilmesini de istedi.

“Barış İzleme Kurulu” çağrısı

Bakırhan, çerçeve yasayla birlikte Meclis bünyesinde bir Barış İzleme Kurulu kurulmasını önerdi.

Sürecin bütün siyasi partilerin katılımıyla, şeffaf ve demokratik biçimde yürütülmesini isteyen Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın çalışma ve iletişim koşullarının da iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çerçeve yasanın tek başına yeterli olmayacağını belirten Bakırhan, Meclis’in sonbaharda açılmasıyla birlikte yeni bir yol haritası hazırlanmasını istedi.

Bakırhan’ın sıraladığı düzenlemeler arasında eşit yurttaşlığın güvence altına alınması, yerel demokrasinin güçlendirilmesi, dil ve kültür alanındaki kısıtlamaların kaldırılması, ceza ve infaz sisteminde eşitliğin sağlanması bulunuyor.

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Siyasi partilere çağrı

Meclis’teki partilere de seslenen Bakırhan, çerçeve yasanın seçim hesaplarına veya siyasi pazarlıklara konu edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yasa görüşmeleri sırasında polemik ve gerilimden uzak duracaklarını belirten Bakırhan, eleştiri ve kaygıları dinlemeye açık olacaklarını ifade etti.

Bakırhan, yasanın Meclis çalışmalarının son günlerine bırakılmasını ve içeriğini eleştirmekle birlikte düzenlemeyi önemli bulduklarını söyledi.

İktidara daha kapsamlı adımlar atma çağrısında bulunan Bakırhan, sürecin korku ve çatışma yerine barış, demokrasi ve eşit yurttaşlık temelinde ilerlemesi gerektiğini belirtti.

(NÖ)