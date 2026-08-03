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YT: Yayın Tarihi: 03.08.2026 11:42 3 Ağustos 2026 11:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.08.2026 11:54 3 Ağustos 2026 11:54
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Öcalan'dan 'çerçeve yasa' açıklaması: Sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir

İmralı Heyeti dün İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet bugün yazılı açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Öcalan'dan 'çerçeve yasa' açıklaması: Sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol dün İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet, 3 saat süren görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı.

"Dönemin tarihsel sorumlulukları"

İmralı Heyeti'nin yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan'ın mevcut sürece ve yürütülen çalışmalara ilişkin mesajları yer aldı.

Abdullah Öcalan’ın mesajları şöyle:

“Bin kilometrelik yol bir adımla başlar.

Bu yasa ile tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet’in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız.

Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde nasıl büyük bir emek ve fedakârlık ortaya konulduysa, şimdi de demokratik Cumhuriyet için aynı ciddiyetle çalışmak gerekiyor.

Bu yalnızca Kürtlerin veya bir kesimin değil, bu topraklarda herkesin ihtiyacıdır. Atılacak adım, ülkenin ve bölgenin kaderini etkileyecek; demokratik hukukun gelişmesinin, ekonomik olanakların büyümesinin önünü açacaktır. Bu, 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir.

Toplumun örgütlülüğüyle tarihsel bir çıkış yapacağız. Bu adımın barışa ve ekonomiye devasa katkısı olacaktır.

Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan, bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir.

Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet’e sonuna kadar kapı aralanmaktadır."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çerçeve yasa Abdullah Öcalan imralı heyeti çözüm süreci
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