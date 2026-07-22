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YT: Yayın Tarihi: 22.07.2026 09:47 22 Temmuz 2026 09:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.07.2026 09:50 22 Temmuz 2026 09:50
Okuma Okuma:  2 dakika

TTB'den 5 maddelik çağrı: Hekimlerin masumiyet karinesine saygı gösterilsin

Meslek örgütleri, yayımladıkları ortak açıklamada, bilimsel ön inceleme yapılmadan başvurulan tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TTB'den 5 maddelik çağrı: Hekimlerin masumiyet karinesine saygı gösterilsin
Görsel: Canva
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Urfa’da bir hastanın yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir doktorun tutuklanmasına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve 58 tabip odası tepki gösterdi.

Meslek örgütleri, yayımladıkları ortak açıklamada, bilimsel ön inceleme yapılmadan başvurulan tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek "Hekimlerin peşinen suçlu ilan edilmesine izin vermeyeceğiz" mesajı verdi.

"İstenmeyen her sonuç hekim kusuru değildir"

Tutuklamanın bir ceza aracı ya da kamuoyunu yatıştırma yöntemi olarak kullanılamayacağına dikkat çekilen açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bir hekim hakkında kusur değerlendirmesi yapılırken hastanın durumu, hastalığın seyri ve uygulanan işlemler birlikte ele alınmalıdır. İstenmeyen bir sonuç, tek başına hekimin kusurlu olduğu anlamına gelmez. Meslektaşımızın tahliyesini olumlu karşılamakla birlikte, bir hekimin bilimsel bir değerlendirme yapılmadan yalnızca mesleğini icra ettiği için özgürlüğünden yoksun bırakılması, tüm hekimler üzerinde ağır bir baskı oluşturmaktadır."

"Savunmacı tıp yaygınlaşır, zararı hastalar görür"

Hekimlerin yargılanma veya cezalandırılma korkusuyla mesleklerini yapmaya zorlanmasının vahim sonuçlar doğuracağı belirtilen açıklamada; bu durumun hekimleri riskli ve ağır hastalardan uzaklaştırarak "savunmacı tıbbı" yaygınlaştıracağı, bundan da en büyük zararı sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaların göreceği kaydedildi.

Meslek örgütlerinden 5 maddelik çağrı

TTB Merkez Konseyi ve 58 tabip odası, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek yetkili makamlardan şunları talep etti: 

Sağlıkta Şiddet Uyarısı: Hekimleri peşinen suçlu ilan eden söylem ve uygulamaların sağlıkta şiddeti beslediği görülmeli, hekimlerin can güvenliği ve mesleki huzuru korunmalıdır.

Özel Soruşturma Usulü: Tıbbi uygulamalara ilişkin adli süreçlerde soruşturma izni şartı ve özel soruşturma usulü eksiksiz uygulanmalıdır.

Lekelenme Hakkı ve Masumiyet Karinesi: Hekimlerin masumiyet karinesine, kişi özgürlüğüne ve adil yargılanma hakkına saygı gösterilmelidir.

Hukuka Aykırılık Kabul Edilmeli: Zorunlu soruşturma izni alınmadan başlatılan adli süreçlerin ve koruma tedbirlerinin açık bir hukuka aykırılık oluşturduğu kabul edilmelidir.

Sorumlular Açıklanmalı: Yasal süreçlerin nasıl işletildiği ve bu hukuka aykırı sürecin sorumluluğu yetkili mercilerce değerlendirilerek kamuoyuna açıklanmalıdır.

(EMK)

Bildiriye imza atan kurumlar

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve 58 Tabip Odası:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu-Düzce, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ-Tunceli-Bingöl, Eskişehir-Bilecik, Gaziantep-Kilis, Giresun, Hatay, Isparta-Burdur, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu-Çankırı, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize-Artvin, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas-Erzincan, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van-Hakkari ve Zonguldak Tabip Odaları.

Haber Yeri
İstanbul
TTB TTB açıklaması doktorlara saldırı doktora şiddet doktorlar
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