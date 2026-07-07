TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Pınar Mualla Saip oldu
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 26-28 Haziran tarihlerinde düzenlenen 78. Büyük Kongresi’nde seçilen Merkez Konseyi, bugün yaptığı toplantıda görev dağılımını belirledi.
TTB Merkez Konseyi, yaptığı açıklamada çalışmalarını tabip odaları, kol ve çalışma grupları, uzmanlık dernekleri, diğer kurullar ve aktivistlerle kolektif biçimde yürütme kararlılığında olduğunu belirtti.
TTB 78. BÜYÜK KONGRESİ
Etkin-Demokratik TTB'den 8, Tabip Odaları İnisiyatifi'nden 3 isim Merkez Konseyi'ne seçildi
Açıklamada, kongrede ortaya çıkan iradenin önümüzdeki dönemde ortak çalışma kültürünü güçlendireceğini vurgulayan TTB Merkez Konseyi, “TTB’nin bütün bileşenleriyle işbirliği içinde çalışmayı hedefliyor ve demokratik örgüt anlayışının farklı görüşlerin ortak sorumluluk anlayışı içinde birlikte çalışabilme iradesiyle güçleneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Dört üye istifa etti
TTB Merkez Konseyi, 78. Büyük Kongre’de delegelerin iradesiyle farklı görüşlerin temsil edildiği 11 kişilik bir Merkez Konseyi’nin oluştuğunu hatırlattı.
Ancak Merkez Konseyi üyeliğine seçilen üç asil ve bir yedek üyenin görevlerinden istifa ettiğini belirten TTB Merkez Konseyi, bunun üzerine TTB mevzuatı doğrultusunda yedek üyeleri sırasıyla Merkez Konseyi üyeliğine davet etti.
2026-2028 dönemi görev dağılımı
TTB Merkez Konseyi’nin 2026-2028 dönemi görev dağılımı şöyle:
- Başkan: Dr. Pınar Mualla Saip
- II. Başkan: Dr. Ayşe Gültekingil
- Genel Sekreter: Dr. Ali Karakoç
- Muhasip Üye: Dr. Mevhibe İrem Yıldız
- Veznedar Üye: Dr. Ertuğrul Oruç
- Üye: Dr. Naki Bulut
- Üye: Dr. Tahsin Çınar
- Üye: Dr. Mehmet Şerif Demir
- Üye: Dr. Ali Kanatlı
- Üye: Dr. Hakan Erkan Pehlivan
- Üye: Dr. Ayşegül Ateş Tarla
TTB Merkez Konseyi, önceki dönem görev yapan hekimlere emek ve katkıları için teşekkür ederek yeni dönemin TTB’nin çalışmalarına ve meslek örgütünün ortak birikimine katkı sağlamasını diledi.
(VC)