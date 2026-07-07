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YT: Yayın Tarihi: 07.07.2026 18:00 7 Temmuz 2026 18:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.07.2026 18:20 7 Temmuz 2026 18:20
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TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Pınar Mualla Saip oldu

TTB’nin 78. Büyük Kongresi’nin ardından oluşan Merkez Konseyi, 2026-2028 dönemi görev dağılımını belirledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Pınar Mualla Saip oldu

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 26-28 Haziran tarihlerinde düzenlenen 78. Büyük Kongresi’nde seçilen Merkez Konseyi, bugün yaptığı toplantıda görev dağılımını belirledi.

TTB Merkez Konseyi, yaptığı açıklamada çalışmalarını tabip odaları, kol ve çalışma grupları, uzmanlık dernekleri, diğer kurullar ve aktivistlerle kolektif biçimde yürütme kararlılığında olduğunu belirtti.

Etkin-Demokratik TTB'den 8, Tabip Odaları İnisiyatifi'nden 3 isim Merkez Konseyi'ne seçildi
TTB 78. BÜYÜK KONGRESİ
Etkin-Demokratik TTB'den 8, Tabip Odaları İnisiyatifi'nden 3 isim Merkez Konseyi'ne seçildi
28 Haziran 2026

Açıklamada, kongrede ortaya çıkan iradenin önümüzdeki dönemde ortak çalışma kültürünü güçlendireceğini vurgulayan TTB Merkez Konseyi, “TTB’nin bütün bileşenleriyle işbirliği içinde çalışmayı hedefliyor ve demokratik örgüt anlayışının farklı görüşlerin ortak sorumluluk anlayışı içinde birlikte çalışabilme iradesiyle güçleneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

28 Haziran’da yapılan seçimlerde, 11 kişilik TTB Merkez Konseyi’ne Etkin-Demokratik TTB Grubu’ndan sekiz, Tabip Odaları İnisiyatifi’nden üç isim seçilmişti.

Dört üye istifa etti

TTB Merkez Konseyi, 78. Büyük Kongre’de delegelerin iradesiyle farklı görüşlerin temsil edildiği 11 kişilik bir Merkez Konseyi’nin oluştuğunu hatırlattı.

Ancak Merkez Konseyi üyeliğine seçilen üç asil ve bir yedek üyenin görevlerinden istifa ettiğini belirten TTB Merkez Konseyi, bunun üzerine TTB mevzuatı doğrultusunda yedek üyeleri sırasıyla Merkez Konseyi üyeliğine davet etti.

Tabip Odaları İnisiyatifi’nden TTB Merkez Konseyi’ne seçilen Alpay Azap, Güray Kılıç ve Osman Öztürk, 2 Temmuz’da istifa etmişti. “Seçim sonuçlarından, iki grup arasında çok belirgin bir fark olmasa da, delegelerin önümüzdeki iki yıl boyunca EDTTB heyetinin TTB’yi yönetmesini istediğini anlıyoruz” diyen inisiyatif, bu tercihe saygı duyduklarını ve EDTTB’nin “vaat ettiği şekilde yönetebilmesi için” bu kararı aldıklarını açıklamıştı.

2026-2028 dönemi görev dağılımı

TTB Merkez Konseyi’nin 2026-2028 dönemi görev dağılımı şöyle:

  • Başkan: Dr. Pınar Mualla Saip
  • II. Başkan: Dr. Ayşe Gültekingil
  • Genel Sekreter: Dr. Ali Karakoç
  • Muhasip Üye: Dr. Mevhibe İrem Yıldız
  • Veznedar Üye: Dr. Ertuğrul Oruç
  • Üye: Dr. Naki Bulut
  • Üye: Dr. Tahsin Çınar
  • Üye: Dr. Mehmet Şerif Demir
  • Üye: Dr. Ali Kanatlı
  • Üye: Dr. Hakan Erkan Pehlivan
  • Üye: Dr. Ayşegül Ateş Tarla

TTB Merkez Konseyi, önceki dönem görev yapan hekimlere emek ve katkıları için teşekkür ederek yeni dönemin TTB’nin çalışmalarına ve meslek örgütünün ortak birikimine katkı sağlamasını diledi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
TTB ttb merkez konseyi türk tabipleri birliği pınar saip
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28 Haziran 2026
/haber/etkin-demokratik-ttb-den-8-tabip-odalari-inisiyatifi-nden-3-isim-merkez-konseyi-ne-secildi-320979
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28 Haziran 2026
/haber/etkin-demokratik-ttb-den-8-tabip-odalari-inisiyatifi-nden-3-isim-merkez-konseyi-ne-secildi-320979
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