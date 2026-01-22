Davos’ta Gazze için Barış Kurulu imza töreni

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında gerçekleştirilen Barış Kurulu toplantısına katıldı.

İmza töreni öncesi Barış Kurulu üyelerine hitap eden Trump, “Gazze’deki savaşı bitiriyoruz. Yaptığımız iş çok önemli. Bunu yapmak için bundan daha iyi bir yer düşünemezdim,” dedi.

Al Jazeera’nin aktardığına göre, belgeleri ilk imzalayan Trump, kameraya gülümseyerek elindeki kâğıtları gösterdi ve diğer dünya liderleri de çiftler hâlinde Trump’ın yanına gelerek imzalarını attı.

Törene, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerine, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Böylece Türkiye, Kurul’da İsrail’le birlikte yer almış oldu.

BBC’de yer alan habere göre, sızdırılan bir tüzük, kurulun Birleşmiş Milletler’in (BM) işlevini devralmak üzere tasarlanmış olabileceğini öne sürüyor. Ancak Trump, yönetim kurulunun BM ile birlikte çalışacağını ve bunun “muazzam bir potansiyel” taşıdığını söylüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

“Geriye yalnızca birkaç küçük çatışma kaldı” Trump yaptığı açıklamada, Barış Kurulu üyelerine kısaca şu sözlerle hitap etti: “Marco Rubio, Witkoff ve Kushner’le birlikte Ortadoğu’da barış sağladık. Sekiz savaşı sona erdirdik, şimdi bir yenisini bitirmek üzereyiz. Burada barışa gerçekten bağlı çok sayıda insan var. Bugün dünya, bir yıl öncesine kıyasla daha zengin, daha güvenli ve daha barışçıl. Tüm o yangınları söndürdük; çoğu insan, ben dâhil, bu savaşların hâlâ sürdüğünü bile bilmiyordu. “Nükleer silaha sahip iki ülke olan Hindistan ve Pakistan arasında başlayan savaşı durdurabildiğimiz için mutluyuz. Şu anda Gazze’deki savaşı da durduruyoruz. Geriye yalnızca birkaç küçük çatışma kaldı; onları da bitirmeliyiz. Bugün Barış Kurulu’na katılmak için 59 ülke burada. Daha önce Hamas’ı, sözünü tutmazsa sonuçlarına katlanacağı konusunda uyarmıştım; ancak tutacaklarını düşünüyorum. Tutmazlarsa sonları olur. “Suriye’de IŞİD’ı ortadan kaldırıyoruz” “Suriye’de IŞİD’ı ortadan kaldırıyoruz. İlk başkanlık dönemimde El-Bağdadi’yi iki haftada ‘etkisiz hâle’ getirdik. Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştüm, kendisine güvendiğim için yaptırımları kaldırdım; çok sıkı çalışıyor. NATO müttefiklerini savunmaya gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5’ini ayırmaya ikna ettim, yalnızca İspanya buna katılmadı. “Güçlü ABD ordusu, diktatör Maduro meselesini de çözdü. Venezuela liderleriyle iyi görüşmeler yaptık, 50 milyon varil petrol yeniden piyasaya girecek. Petrol şirketlerimiz Venezuela’da hızla üretime başlamak istiyor, ikinci bir operasyon dalgasına gerek kalmadı. Ukrayna’da hiç başlamaması gereken bir savaş var. Putin, Ukrayna için ‘gözümün çiçeği’ diyordu. Bu savaşı da sona erdirmeliyiz.”