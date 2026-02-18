Meksika, Filistin davet edilmediği için Gazze Barış Kurulu'na katılmadı

Ulusal Saray'daki basın toplantısında Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki büyükelçisinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na gözlemci olarak katılacağını ifade etti.

Sheinbaum, ülkesinin Barış Kurulu’na katılmayacağını belirterek, "Bu durumda, özellikle Orta Doğu’daki barış söz konusu olduğunda, Filistin meselesinde, biz Filistin’i bir devlet olarak tanıyoruz. Bu nedenle her iki devletin, yani İsrail ve Filistin’in katılımı önemlidir. Ancak toplantı bu şekilde planlanmış değil." ifadelerini kullandı.

ABD'den konuya ilişkin teklif aldıklarını dile getiren Sheinbaum, "Katılmamız için davet edildik, eğer aktif olarak yer almayacaksak gözlemci olarak katılabileceğimiz belirtildi. Biz de Dışişleri Bakanı ile birlikte, Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçimizin gözlemci olarak gitmesine karar verdik." diye konuştu.

Kimler katılıyor ?

Barış Kurulu oluşturulması için düzenlenen törende anlaşmaya imza atan kurucu üyeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Bulgaristan, Macaristan, Endonezya, Kazakistan, Özbekistan, Moğolistan, Ürdün, Kosova, Pakistan, Paraguay, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor.

Tören sonrasında ise katılması için davet edilen liderler anlaşmayı imzaladı. Şimdiye kadar imzalayanlar şöyle:

Binyamin Netanyahu - İsrail Başbakanı

Abdülfettah es-Sisi - Mısır Cumhurbaşkanı

İlham Aliyev - Azerbaycan Cumhurbaşkanı

Nikol Paşinyan - Ermenistan Başbakanı

Viktor Orban - Macaristan Başbakanı

Aleksandr Lukaşenko - Belarus Devlet Başkanı

6. Muhammed - Fas Kralı

Muhammed bin Zayid El Nahyan - BAE Devlet Başkanı

Prabowo Subianto - Endonezya Cumhurbaşkanı

To Lam - Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri

Kasım Cömert Tokayev - Kazakistan Cumhurbaşkanı

Şevket Mirziyoyev - Özbekistan Cumhurbaşkanı

Javier Milei - Arjantin Devlet Başkanı

Kimler katılmıyor?

ABD'li yetkililer davet ettikleri 50 ülkenin 35'inden olumlu yanıt geldiğini açıkladı. Ancak davete olumsuz yanıt verenler de oldu.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, "uluslararası düzene tehlikeli şekilde müdahale ettiği" gerekçesiyle Trump'ın daveti reddetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımından dolayı anlaşmaya şimdilik imza atmayacağını açıkladı.

Trump, Rusya'nın da davetini kabul ettiğini söylese de Moskova davetin halen değerlendirildiğini açıkladı.

Trump, 22 Ocak'ta yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Kanada'ya yaptığı daveti geri çektiğini duyurdu.

Vatikan'dan da davetin değerlendirildiği açıklaması geldi.

Son olarak Meksika Filistin Devleti temsil edilmediği için gözlemci olarak katılacağını açıkladı.

Türkiye'yi Fidan temsil ediyor

ABD Başkanı Donald Trump kurula Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık etmesi gerektiğini söyledi. 21 Ocak'ta Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak bir açıklamayla Barış Kurulu'na katılacağını duyurdu.

Açıklamanın ardından toplantılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mı yoksa Fidan'ın mı katılacağı netlik kazanmadı.

Gazze Yürütme kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Hakan Fidan - Türkiye Dışişleri Bakanı

Steve Witkoff - Trump'ın Ortadoğu temsilcisi

Jared Kushner - Trump'ın damadı ve danışmanı

Tony Blair - Eski İngiltere Başbakanı

Ali al-Thawadi - Katarlı diplomat

General Hassan Rashad - Mısır istihbarat teşkilatı direktörü

Marc Rowan - ABD'li milyarder

Reem Al-Hashimy - Birleşik Arap Emirlikleri bakanı

Nickolay Mladenov - Bulgar diplomat

Sigrid Kaag - BM Gazze insani yardım koordinatörü

Yakir Gabay - İsrailli milyarder iş insanı

(Mİ)