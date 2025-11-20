Paşinyan’dan Fidan’a ‘Zengezur Koridoru’ yanıtı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Fidan’ın 18 Kasım’daki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası’nı (TRIPP) “Zengezur Koridoru” olarak tanımlamasına tepki gösterdi.
Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paşinyan, Agos Gazetesi’nin aktardığına göre şöyle dedi:
“Ermenistan’da ‘Barış Kavşağı’ ve TRIPP projesi bulunmaktadır; başka herhangi bir terminoloji Ermenistan Cumhuriyeti ile ilgili değildir.”
Fidan ne demişti?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlayan Fidan, Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, TRIPP (Syunik Koridoru) ile ilgili şöyle demişti:
“Arazi Ermenistan’da, talep eden Azerbaycan. Birleştirilecek olan toprak da Nahçıvan’la Azerbaycan. Biz burada tarafların kolaylaştırıcısı ve Avrupa’dan gelen transit rotanın en büyük aslında kara parçasını teşkil eden, bizim için de buraya ihtiyaç var. Normalde biz kendi ticaretimizi şu an itibarıyla Zengezur Koridoru olmadığı için Gürcistan üzerinden ve İran üzerinden Orta Asya’yla, Kafkasya’yla ve Rusya’yla olan kara yolu ticaretini hayata zaten geçiriyoruz.
“Deniz yolu da kullanıyoruz Rusya limanlarına, Karadeniz’den ve diğer yerlerden. Savaştan önce daha çok kullanıyorduk. Zengezur Koridoru şu anda özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında tartışması devam eden bir konu.”
Zengezur/Syunik Koridoru nedir?
TRIPP hakkında
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde 8 Ağustos’ta Beyaz Saray’da gerçekleştirilen üçlü zirvede, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantı sağlayacak TRIPP projesinin hayata geçirilmesini kararlaştırdı.
Zengezur/Syunik Koridoru olarak da bilinen bu hat kapsamında demiryolu, karayolu, enerji ve iletişim altyapılarının inşa edilmesi hedefleniyor. Paşinyan, TRIPP projesinin Ermenistan hükümetinin sunduğu ‘Barış Kavşağı’ projesinin bir parçası olduğunu belirtti.
Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan ve Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak ve Ermenistan topraklarından geçecek bir koridor talebinde uzun süre ısrar etti. Ermenistan ise, kendi topraklarından geçecek ancak Ermenistan’ın kontrolü dışında olacak bu talebe karşı çıkarak, ‘Barış Kavşağı’ projesi ile ulaşım kanallarını açmayı önerdi.
Washington’daki zirvede, koridorun ABD tarafından işletilmesi ve “TRIPP Rotası” ismini alması ile konu görünürde çözüme kavuştu. Azerbaycan ayrıca, Ermenistan Anayasası’nda Karabağ ile ilgili atıfların kaldırılmasını talep ediyor. Paşinyan ise iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü zaten tanıdığını ve uluslararası anlaşmaların anayasanın üzerinde yer aldığını belirterek, bu taleplerin gerçeği yansıtmadığını savunuyor. (TY)