HABER
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2025 17:07
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2025 17:11
2 dk Okuma

Paşinyan’dan Fidan’a ‘Zengezur Koridoru’ yanıtı

“Ermenistan’da ‘Barış Kavşağı’ ve TRIPP projesi bulunmaktadır; başka herhangi bir terminoloji Ermenistan Cumhuriyeti ile ilgili değildir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Paşinyan’dan Fidan’a ‘Zengezur Koridoru’ yanıtı
Paşinyan, Fidan ve eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun, (Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Arşivi)

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Fidan’ın 18 Kasım’daki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası’nı (TRIPP) “Zengezur Koridoru” olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paşinyan, Agos Gazetesi’nin aktardığına göre şöyle dedi:

“Ermenistan’da ‘Barış Kavşağı’ ve TRIPP projesi bulunmaktadır; başka herhangi bir terminoloji Ermenistan Cumhuriyeti ile ilgili değildir.”

Fidan ne demişti?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlayan Fidan, Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, TRIPP (Syunik Koridoru) ile ilgili şöyle demişti:

“Arazi Ermenistan’da, talep eden Azerbaycan. Birleştirilecek olan toprak da Nahçıvan’la Azerbaycan. Biz burada tarafların kolaylaştırıcısı ve Avrupa’dan gelen transit rotanın en büyük aslında kara parçasını teşkil eden, bizim için de buraya ihtiyaç var. Normalde biz kendi ticaretimizi şu an itibarıyla Zengezur Koridoru olmadığı için Gürcistan üzerinden ve İran üzerinden Orta Asya’yla, Kafkasya’yla ve Rusya’yla olan kara yolu ticaretini hayata zaten geçiriyoruz. 

“Deniz yolu da kullanıyoruz Rusya limanlarına, Karadeniz’den ve diğer yerlerden. Savaştan önce daha çok kullanıyorduk. Zengezur Koridoru şu anda özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında tartışması devam eden bir konu.”

Zengezur/Syunik Koridoru nedir?
Zengezur/Syunik Koridoru nedir?
20 Ağustos 2025

TRIPP hakkında

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde 8 Ağustos’ta Beyaz Saray’da gerçekleştirilen üçlü zirvede, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantı sağlayacak TRIPP projesinin hayata geçirilmesini kararlaştırdı.

Zengezur/Syunik Koridoru olarak da bilinen bu hat kapsamında demiryolu, karayolu, enerji ve iletişim altyapılarının inşa edilmesi hedefleniyor. Paşinyan, TRIPP projesinin Ermenistan hükümetinin sunduğu ‘Barış Kavşağı’ projesinin bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan ve Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak ve Ermenistan topraklarından geçecek bir koridor talebinde uzun süre ısrar etti. Ermenistan ise, kendi topraklarından geçecek ancak Ermenistan’ın kontrolü dışında olacak bu talebe karşı çıkarak, ‘Barış Kavşağı’ projesi ile ulaşım kanallarını açmayı önerdi.

Washington’daki zirvede, koridorun ABD tarafından işletilmesi ve “TRIPP Rotası” ismini alması ile konu görünürde çözüme kavuştu. Azerbaycan ayrıca, Ermenistan Anayasası’nda Karabağ ile ilgili atıfların kaldırılmasını talep ediyor. Paşinyan ise iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü zaten tanıdığını ve uluslararası anlaşmaların anayasanın üzerinde yer aldığını belirterek, bu taleplerin gerçeği yansıtmadığını savunuyor. (TY)

ilgili haberler
Paşinyan: Trump Rotası’nın inşaatı 2026'nın ikinci yarısında başlayacak
13 Kasım 2025
/haber/pasinyan-trump-rotasinin-insaati-2026-nin-ikinci-yarisinda-baslayacak-313518
Erdoğan ve Paşinyan, bir araya geldi
1 Eylül 2025
/haber/erdogan-ve-pasinyan-bir-araya-geldi-311013
Ermenistan-Azerbaycan Anlaşması’nın vaftiz babası Trump
28 Ağustos 2025
/haber/ermenistan-azerbaycan-anlasmasinin-vaftiz-babasi-trump-310902
Zengezur/Syunik Koridoru nedir?
20 Ağustos 2025
/haber/zengezur-syunik-koridoru-nedir-310632
Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan 'barış anlaşmasının' maddeleri
12 Ağustos 2025
/haber/azerbaycan-ile-ermenistan-arasinda-imzalanan-baris-anlasmasinin-maddeleri-310341
Paşinyan’dan Ermenistan-Türkiye 'normalleşme' süreci değerlendirmesi
17 Temmuz 2025
/haber/pasinyandan-ermenistan-turkiye-normallesme-sureci-degerlendirmesi-309540
Paşinyan-Aliyev görüşmesi 'yapıcı' bir atmosferde gerçekleşti
10 Temmuz 2025
/haber/pasinyan-aliyev-gorusmesi-yapici-bir-atmosferde-gerceklesti-309316
Paşinyan, Azerbaycan ile anlaşma onaylanmazsa anayasa değişikliğine gidecek
27 Mayıs 2025
/haber/pasinyan-azerbaycan-ile-anlasma-onaylanmazsa-anayasa-degisikligine-gidecek-307803
