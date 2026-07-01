Tolls raised for major bridges and highways
The General Directorate of Highways increased toll fees for highways and bridges by 15.78% to 17.58%. The new tariffs went into effect today.
Tolls for the two the most used Bosphorus bridges, Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler) and Fatih Sultan Mehmet bridges remained unchanged.
The new and former price tariffs are listed below by facility and vehicle class:
1915 Çanakkale Bridge
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Class 1 vehicles (automobile): 995 to 1,170 liras.
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Class 2 (minibus): 1,245 to 1,465 liras.
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Class 3 (bus) : 2,240 to 2,635 liras.
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Class 4: 2,490 to 2,925 liras.
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Class 5: 3,755 to 5,560 liras.
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Class 6 (motorcycle): 250 liras to 295 liras.
Osmangazi Bridge
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Class 1:995 to 1,170 liras.
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Class 2: 1,590 to 1,870 liras.
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Class 3: 1,890 to 2,225 liras.
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Class 4: 2,505 to 2,950 liras.
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Class 5: 3,165 to 3,720 liras.
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Class 6 (Motorcycles): 695 to 820 liras.
Yavuz Sultan Selim Bridge (3rd Bosphorus bridge)
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Class 1: 95 to 110 liras.
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Class 2: 125 to 145 liras.
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Class 3: 235 to 270 liras.
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Class 4: 595 to 690 liras.
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Class 5: 740 to 860 liras.
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Class 6: 65 to 75 liras.
Eurasia Tunnel
Daytime tariff
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Cars: 280 to 330 liras.
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Minibuses: 420 to 495 liras.
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Motorcycles: 218.40 to 257.40 liras.
Night tariff (50% discounted)
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Cars:140 to 165 liras.
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Minibuses: 210 to 247.50 liras.
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Motorcycles: 109.20 to 128.70 liras.
(HA/VK)