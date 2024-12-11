İstanbul Onur Yürüyüşü’ne katılan sekiz kişiye dava açıldı

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, 30 Haziran 2024’te Kadıköy'deki Bağdat Caddesi üzerinde düzenlenen 22. İstanbul Onur Yürüyüşü ile ilgili sekiz kişi hakkında dava açıldığını duyurdu.

Yürüyüş günü 3’ü reşit olmayan 11 kişi ters kelepçeyle gözaltına alınmış ve uzun süren ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede yaklaşık 50 kişinin kaldırımda toplandığını ve sekiz kişi hakkında yürüyüşün "izinsiz olduğu” iddiasıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırılıktan işlem yapıldığını aktardı.

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“Arkadaşlarımızın yanındayız”

İddianamede yürüyüşe katılanlardan “LGBT’li”, Onur Yürüyüşü’nden ise “sözde” diye bahsedildi.

İlk duruşması 8 Mayıs 2025’te Anadolu Adliyesi 76.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan dava ile ilgili İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, şöyle dedi:

“Duruşmamız var lubunya! Aynı gün yasaklama kararında bizi ‘illegal grup’ ilan eden devlet, binbir yasaklarına, kaynak gücüyle birlikte 22. İstanbul Onur Yürüyüşümüze engel olamamış, yürüyüşümüze 'sözde onur yürüyüşü' diyerek 8 kişiye dava açmış. Arkadaşlarımızın yanındayız. Bu örgütlü, sistematik nefrete karşı bütün insan hakları savunucularını davayı sahiplenmeye çağırıyoruz.” (TY)

