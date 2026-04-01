“Susma Bitsin”den kültür-sanat kurumlarına çağrı: “Faillere sahne vermeyin”

Susma Bitsin ve Komedyen Kadınlar İnisiyatifi, kültür-sanat kurumlarına yönelik dikkat çeken bir çağrı yayımladı.

Açıklamada, şiddet faillerine sahne verilmesinin kadınlar ve LGBTİ+’lara yönelik şiddeti meşrulaştırdığı ve sürmesine zemin hazırladığı vurgulandı.

Ozan Güven’e bir tepki de Susma Bitsin’den

Açıklamada, faillere alan açmanın onları aklamak ve güçlendirmek anlamına geldiği belirtilerek, bunun aynı zamanda “şiddetin cezasız kalabileceği” mesajını verdiği ifade edildi. Şiddet uygulayan kişilere sahne verilmesinin, şiddete maruz kalanların sesini zayıflattığı ve failleri korunan bir konuma taşıdığına dikkat çekildi.

Kültür-sanat kurumlarının tercihlerinin yalnızca sanatsal bir programlama meselesi olmadığına işaret edilen metinde, bunun aynı zamanda toplumsal sorumluluk içerdiği kaydedildi. Açıklamada, sürecin yakından takip edildiği ve sahnelerin faillerle değil, şiddete maruz kalanlarla dayanışma alanı olması gerektiği belirtildi.

Çağrıda ayrıca, sahnelerde yer alan kadınlar ve LGBTİ+’lar ile izleyiciler için güvenli etkinlik alanları oluşturulmasının kurumların sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Açıklamanın görsellerinde çok sayıda tiyatro, sahne ve kültür merkezinin ismine yer verilerek, ilgili kurumlar doğrudan sorumluluk almaya davet edildi. Baba Sahne, DasDas, Maximum Uniq (MKM), Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), Torium Sahne, Duru Tiyatro, İstinye Art %100 Performans Arena, Akatlar Kültür Merkezi, Çankaya Sahne, Kale Sahne, Atlas 1948, Panora Sanat Merkezi, SKM Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi, AKSM Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Atatürk Sanat Merkezi, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi, Trump Sahne, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos, BAOB Sahne, Kadıköy Eğitim Sahnesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür Merkezi, Çorlu Belediyesi Ünal Baysan Kültür Merkezi, Seyhan Yaşar Kültür Merkezi, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi, İskenderun Simya Koleji, Marmaris Armutalan Kültür Merkezi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı, Raif Dinçkök Kültür Merkezi (Yalova), Trabzon KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Ankara Sanat Tiyatrosu, İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi, Bodrum Herodot Kültür Merkezi, Samsun Ata Sahne, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Şener Şen Sahnesi, Ordu Kültür Sanat Merkezi, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Marmara Koleji Salonu Hasan Ali Yücel Sahnesi, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sahnesi, Bolu Belediyesi, Çayırova Belediyesi, Moi Sahne, Mardin Brecht Sahne, Vehbi Koç Kongre Merkezi, Bor Kültür Merkezi

