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Yayın Tarihi: 28 Ekim 2023 17:46
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2023 17:57
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Susma Bitsin Platformu'ndan Ankara Film Festivali'ne boykot çağrısı

Platform, Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma jürisinde yer alan kurgucu Mustafa Preşeva hakkında onlarca taciz ifşası varken festivalde yer almasına tepki gösterdi ve boykot çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/28/susma-bitsin-platformu-ndan-ankara-film-festivali-ne-boykot-cagrisi.jpg

Sinema, televizyon, tiyatro sektöründe çalışan kadınların kurduğu Susma Bitsin Platformu, üç yıl önce taciz ifşalarıyla gündeme gelen kurgucu Mustafa Preşeva’nın 34. Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma Film jürisinde yer almasına tepki gösterdi.

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Platform, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma jürisinde yer alan kurgucu Mustafa Preşeva, hakkında onlarca taciz ifşası olan bir fail iken, taciz edilen kadınların beyanı yok sayılarak, yaşananlar hiç olmamış gibi bu festivalde kendisine yer bulacak” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, kadınlarla dayanışma içinde olan tüm sinemacılara, Festivali boykot etme çağrısı yapıldı.

(RT)

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