Susma Bitsin Platformu'ndan Ankara Film Festivali'ne boykot çağrısı

Sinema, televizyon, tiyatro sektöründe çalışan kadınların kurduğu Susma Bitsin Platformu, üç yıl önce taciz ifşalarıyla gündeme gelen kurgucu Mustafa Preşeva’nın 34. Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma Film jürisinde yer almasına tepki gösterdi.

Ankara Film Festivali jürileri açıklandı

Platform, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma jürisinde yer alan kurgucu Mustafa Preşeva, hakkında onlarca taciz ifşası olan bir fail iken, taciz edilen kadınların beyanı yok sayılarak, yaşananlar hiç olmamış gibi bu festivalde kendisine yer bulacak” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, kadınlarla dayanışma içinde olan tüm sinemacılara, Festivali boykot etme çağrısı yapıldı.

.@AnkaraUFF düzenleyicilerine çağrımızdır.



Ulusal Yarışma jürisinde yer alan kurgucu Mustafa Preşeva, hakkında onlarca taciz ifşası olan bir fail iken, taciz edilen kadınların beyanı yok sayılarak, yaşananlar hiç olmamış gibi bu festivalde kendisine yer bulacak. #SusmaBitsin pic.twitter.com/pzOzcVLShH — Susma Bitsin (@SusmaBitsin) October 28, 2023

(RT)