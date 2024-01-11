Ozan Güven’e bir tepki de Susma Bitsin’den

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için yargılanan oyuncu Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından “Taş, Kağıt, Makas” dizisiyle yeniden gündeme geldi.

Susma Bitsin ekibi de “Tüm şiddet faillerinin karşısındayız” diyerek Ozan Güven’in yeniden bir dizi ile ekrana gelecek olmasına tepki gösterdi.

103 SENARİSTTEN İMZA: "Deniz Bulutsuz’un koşulsuz yanındayız"

"Güven'in kariyerine yeniden kavuşturulması için yaşananları görmezden gelmeyi reddediyoruz"

İlgili açıklamada şöyle denildi:

“Şiddet faili oldugu gerekçesiyle dava açilan ve henüz hakkinda verilecek hüküm sonuçlanmamis Ozan Güven'in Kanal D'de yayınlanacak Tas, Kajit, Makas" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlandığını tanıtım bültenlerinde "haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı”nı beyan eden bu dizide bir avukatı canlandiracagini ögrendik."

"Ozan Güven'in failliğinin tüm kamuoyu tarafindan öğrenilmesinin ardından yürütülen sürecin dinamiklerini fark ediyor, Ozan Güven'in kariyerine yeniden kavuşturulması için yaşananları görmezden gelmeyi reddediyoruz."

"Bizler tüm kadınlara ve LGBTi+’lara verdigimiz sözü tuttuğumuzu ve süreci takip ettigimizi bir kez daha haırlatmak istiyoruz: #SusmaBitsin olarak tüm sektörü faillerin belli bir süre geçtikten sonra uyguladıkları, şiddet taciz ve mobbingden muafmış gibi davranabilme cüretinden alıkoymak için gereken adımları atmaya ve süregelen hesap vermezliğe dur demeye davet ediyoruz."

"Aksi takdirde şiddeti aklayan, failleri koruyan bu sistemin devamında yaptım şirketleri, yayın mecraları, senaristler ve rol arkadaşları olarak sizlerin de paydaş olduğunuzu hatırlatmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yalnizca bizler değil, izler de susmazsaniz biter.”

Ne olmuştu? Oyuncu Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığını açıklayan ve darp raporu alan Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığı ile 2 Temmuz 2020 Perşembe günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Bulutsuz dilekçesinde, 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gittikleri, buradaki sohbette Deniz Bulutsuz'un eski erkek arkadaşından konu açılınca Ozan Güven'in rahatsız olduğu ve daha sonra Ozan Güven'in evine gittiklerinde Güven tarafından darp edildiğini belirtti. Ayrıca dilekçede, Güven'in etraftaki eşyaları kırdığı, elindeki kırık abajuru almaya çalışırken Bulutsuz'un çenesini yaraladığı ve evden kaçmaya çalışırken Ozan Güven'in Bulutsuz'u engellendiği bilgisi de yer aldı. Bulutsuz'un suç duyurusu sonrası Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti, darp raporu aldı. 102 senarist 5 Temmuz 2020 Pazar günü yayınladıkları açıklama ile Deniz Bulutsuz'a destek olduklarını duyurdu. Güven'le çalışmayacaklarını belirtti.

(EMK)