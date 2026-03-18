YT: Yayın Tarihi: 18.03.2026 12:57 18 Mart 2026 12:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.03.2026 13:21 18 Mart 2026 13:21
Okuma Okuma:  2 dakika

"Suriye’de 7 milyondan fazla çocuk temel ihtiyaçlara erişemiyor"

UNICEF’e göre Suriye'de 600 bin çocuk yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya; ülkedeki çocukların yüzde 75’inden fazlası ise çocukluklarını çatışma ortamında geçiriyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: UNICEF

Suriye’de 14 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, çocukların yaşam koşullarını ağırlaştırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Acil Durum Fonu (UNICEF), Suriye’deki çocukların durumuna bir bilgi notu paylaştı. Verilere göre ülkede 7 milyondan fazla çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

"Saldırılar çocukların yaşam hakkını ortadan kaldırıyor"
600 bin çocuk yetersiz beslenme riski altında

Açıklamaya, yaklaşık 6,2 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda, bunların önemli bir bölümü çocuklardan oluşuyor. Yerinden edilme, yoksulluk ve çatışma koşulları çocukların temel haklara erişimini sınırlıyor.

Ülkede 600 bin çocuk akut yetersiz beslenme riski altında, milyonlarca çocuk ise yeterli gıdaya erişemiyor. Aynı zamanda 2,45 milyon çocuk eğitim dışında kalmış durumda.

Uluslararası topluma çağrı

UNICEF, Suriye’deki durumu “en karmaşık insani krizlerden biri” olarak tanımlarken, çocukların sağlık, eğitim ve korunma haklarının ciddi biçimde ihlal edildiğine dikkat çekiyor.

Bilgi notuna göre, ülkedeki çocukların yüzde 75’inden fazlası, çocukluklarını çatışma ortamında geçiriyor. Bu durum, çocukların yalnızca fiziksel değil, psikososyal gelişimleri üzerinde de kalıcı etkiler yaratıyor.

Kuruma göre Suriye’deki çocukların büyük çoğunluğu yaşamlarını savaş koşullarında sürdürüyor. UNICEF, çocukların temel haklara erişimi için uluslararası topluma destek çağrısı yapıyor.

(NÖ)

unıcef Suriye savaşta çocuk ölümleri çocuklarda yetersiz beslenme
