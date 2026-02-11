"Rojava’da çocuklara karşı işlenen savaş suçları" raporu açıklandı

Rojava Jineoloji Akademisi, Şam yönetimine bağlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye'ye 6 Ocak'ta başlattığı saldırıların çocuklara yansımasına ilişkin 41 sayfalık rapor hazırladı.

Raporun “Yaşam hakkı ihlali; çocukların katledilmesi” başlıklı ilk bölümünde saldırılarla birlikte çocukların en temel hakları olan yaşam, sağlık, beslenme, barınma, oyun, eğitim ve iyi olma halinden mahrum bırakıldığı kaydedildi. Çocukların bu süreçte sadece “savaş mağduru” olmadığı, doğrudan hedef alınan bir durumda kaldıkları savunuldu.

"Çocukların gözleri önünde insanlar katledildi"

Uluslararası kamuoyunun sessizliğinin yaşanan hak ihlallerini büyüttüğü belirtilen raporda, “Çocuklara karşı saldırılar sadece çocuklara karşı değildir. Bu saldırılar aynı zamanda annelere, kadınlara, toplumun bütün kesimlerine dönüktür. Yapılan sistematik saldırılar çocukların fiziki güvenliği ve psikolojisini, aidiyet hissini, eğitim hakkı ve toplumsal ilişkilerini hedef almaktadır. Bu rapor ile amaçlanan o hak ihlallerini gün yüzüne çıkarmaktır” denildi.

Raporda özellikle Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine ilişkin “Çocukların gözleri önünde evleri talan edildi. Çocukların gözleri önünde insanlar katledildi ve yaralandı” gözlemleri yer aldı. Çatışmalar boyunca çocukların kaçırıldığına dikkat çekilen raporda, öldürülen en küçük çocuğun 8 aylık, en büyük çocuğun ise 15 yaşında olduğu belirtildi.

72 bin öğrenci eğitimden mahrum bırakıldı

Şeyh Maksud'daki saldırılarda ebeveynleri ölen 20 günlük Axin isimli bebeğin 8 Ocak’tan bu yana kayıp olduğu belirtildi. Raporda, Halep’ten Tabka'ya ailesi ile göç etmek zorunda bırakılan 8 yaşındaki bir çocuğun tanık olduklarından dolayı konuşamadığı da anlatıldı.

Raporda bölgedeki insani krize de yer verildi, Kobanî'de sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği ve bundan en çok etkilenen kesimlerin başında yine çocukların geldiği belirtildi. Ablukada kalan binlerce çocuk ve bebeğin mama, süt gibi temel gıda maddelerine erişememesi de "savaş suçu" kapsamında ele alındı.

Saldırılar sonucu Kuzey ve Doğu Suriye'de eğitimin durduğu, okullarda ise göç etmek zorunda bırakılan ailelerin barındığı, 15 Ocak’tan bu yana Kobanî ve çevresinde 72 bin öğrencinin eğitim hakkında mahrum bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Raporun sonuç bölümünde, sadece çocuklara yönelik saldırıları yapanların değil, bunlara sessiz kalanların da suçlu olduğu belirtildi.

Saldırılarda yaşamını yitiren ve kimliği tespit edilmiş olan bazı çocukların bilgileri de paylaşıldı. Nûra Reşo (10), Emîn Reşo (8), Mîra Reşo (3), Xoreşîd Omer (13) Sebrî Mihemed Ebdelqadêr (8) ve Mihemmed Ebdurahman Berekat (8 aylık) Sabrîn Ehemd Elawî (8), Mehmûd Mesî Alkûlik (15), Deham Elreşo (10), Cûdî Ehmed Elawî (14), Mihemed Ehmed Elawî (10), Ibrahîm Ehmed Elawî (5), Cafer Mihemed Şêx Bozan (3) ve Solîn Mihemed Şêx Bozan (7).

