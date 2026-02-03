ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.02.2026 10:50
 SG: Son Güncelleme: 03.02.2026 10:52
Okuma Okuma:  1 dakika

Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

31 Ocak’ta da trans kadın Mika Raun Can “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı
Fotoğraf: Arya Bektaş / Instagram

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” (TCK Madde 191) suçlamasına ilişkin soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomenleri Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı.

Özellikle TikTok ve Instagram’da ürettikleri içeriklerle tanınan ve LGBTİ+ kimlikleriyle de bilinen Bektaş ve Gezgin, ifade işlemleri için dün gece (3 Şubat) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Mükremin Gezgin.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, 31 Ocak’ta trans kadın Mika Raun Can hakkında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti.

Raun’a gözaltı sürecinde ayrıca TCK 216 kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması yöneltildi.

Gözaltında, yayınladığı gebelik temalı videoları sorulan Raun, söz konusu videoların yaklaşık 1,5 yıl önce çekildiğini, amacının kimseyi aşağılamak olmadığını, kadın doğum uzmanına gittiği için bu içeriği hazırladığını ifade etti.

Mika Raun Can.

