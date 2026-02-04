Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında 3 Şubat gecesi Ankara’da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, bugün tutuklandı.
Milliyet Gazetesi’nin aktardığına göre, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Gezgin, çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeni Şafak’ın iddiasına göre, Gezgin, Metris 2 No’lu Cezaevi’nde erkek koğuşuna yerleştirildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de gözaltı süresi boyunca Gezgin’e erkek polislerin eşlik ettiği görüldü.
Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı
Bir haftada iki LGBTİ+ fenomen tutuklandı
Özellikle “Ben kadınım,” dediği videoları ile tanınan Gezgin, tutuklanmadan önce paylaştığı videolar nedeniyle iktidara yakın medya organları tarafından “sapkın” ifadesiyle hedef gösterilmişti.
Gezgin’den kısa bir süre önce, 31 Ocak’ta, sosyal medya fenomeni trans kadın Mika Raun Can da “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. (TY)