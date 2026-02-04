Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında 3 Şubat gecesi Ankara’da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, bugün tutuklandı.

Milliyet Gazetesi’nin aktardığına göre, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Gezgin, çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gezgin’in TikTok’ta 1.6 milyon, Instagram’da ise 416 bin takipçisi var.

Yeni Şafak’ın iddiasına göre, Gezgin, Metris 2 No’lu Cezaevi’nde erkek koğuşuna yerleştirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de gözaltı süresi boyunca Gezgin’e erkek polislerin eşlik ettiği görüldü.

Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı