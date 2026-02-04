ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 04.02.2026 22:05 4 Şubat 2026 22:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.02.2026 22:15 4 Şubat 2026 22:15
Okuma Okuma:  1 dakika

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Trans kadın Mika Raun Can da 31 Ocak’ta “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Mükremin Gezgin / Instagram

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında 3 Şubat gecesi Ankara’da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, bugün tutuklandı.

Milliyet Gazetesi’nin aktardığına göre, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Gezgin, çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gezgin’in TikTok’ta 1.6 milyon, Instagram’da ise 416 bin takipçisi var.

Yeni Şafak’ın iddiasına göre, Gezgin, Metris 2 No’lu Cezaevi’nde erkek koğuşuna yerleştirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de gözaltı süresi boyunca Gezgin’e erkek polislerin eşlik ettiği görüldü.

Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı
3 Şubat 2026

Bir haftada iki LGBTİ+ fenomen tutuklandı

Özellikle “Ben kadınım,” dediği videoları ile tanınan Gezgin, tutuklanmadan önce paylaştığı videolar nedeniyle iktidara yakın medya organları tarafından “sapkın” ifadesiyle hedef gösterilmişti.

Gezgin’den kısa bir süre önce, 31 Ocak’ta, sosyal medya fenomeni trans kadın Mika Raun Can da “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. (TY)

