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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 12:30
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2024 12:42
2 dk Okuma

Sisler Dağıldığında: İki kişilik aile hapsi

Gülhan Davarcı’nın 2023 Everest İlk Roman Ödülü’nü kazanan romanı ‘Sisler Dağıldığında’ Everest Yayınları’ndan çıktı.

Aslı Deniz Çelebi

Aslı Deniz Çelebi

Aslı Deniz Çelebi

Görseli Büyüt
Sisler Dağıldığında: İki kişilik aile hapsi

Romanda, babasını kaybetmiş genç bir kadın olan İnci’nin yaşadıklarını okuyoruz. Kurguyu ve karakter psikolojisini yalın dil ve anlatımla destekleyen roman, 2023 Everest İlk Roman Ödülü jürisinden şu yorumu almıştı:

“Baba erkini deşifre etmesi, farklı biçimlerini görünür kılması, bunu yaparken güçlü bir kurgu oluşturması, dili gösteriye kaçmadan olgun ve tutumlu kullanımı, karakterin psikolojik derinliğini yansıtmadaki başarısı nedeniyle bu dosyayı ödüle değer bulduk.”

‘‘İki kişilik bir ailede biri küserse diğeri karanlığa gömülür.”

Babasının ona kurduğu iki kişilik ailede büyümüş genç bir kadın olan İnci’nin, babasının kaybetmesi sonrası düştüğü boşluğa ortak oluyoruz okurken. Babasına duyduğu o garip öfkenin peşine düşüyoruz onunla. Başta, bu öfkenin kaynağını, onu bu iki kişilik hayatta yalnız bırakması zannetse de okudukça İnci’yle birlikte anlıyoruz ki aslında içini kemiren şey ondan saklanan geçmişi.

Hayatında anne figürüyle karşılaşmamış/karşılaştırılmamış İnci, tüm o sevgi ihtiyacını babasından almak zorunda kalmış. Dolayısıyla babasının ona en ufak küskünlüğü, onun onayını alamadığı herhangi davranışı bütün dünyasının yıkılması demek. Hayatının bu derece merkezinde olan babasını kaybetmesi ise o dünyanın yok olması demek.

Geçmişten izler taşıyan arkadaş

Peşini bırakmayan kabusların, onu geceleri uyutmayan o korkunç hissin aslında geçmişinden parça olduğunu kitabın sayfalarını çevirdikçe bir gizemi çözer gibi çözmeye çalışıyoruz.

Babasını hayatının merkezine almış her anıyı hatta her anını onunla paylaşan bunun uğruna kimi zaman arkadaş kimi zaman sevgili kaybetmiş genç bir kadın İnci. O, hayatını bu derece babasına ve ‘iki kişilik aile”sine adamışken babasının ondan sakladığı geçmiş, hiç tahmin edemeyeceği şekilde karşısına çıkıyor, karşı dairesinde küçük kızıyla birlikte oturan Serpil’le. Tam da o an fark ediyor ikisi de geçmişte yollarının ne kadar kesiştiğini. Babasının kaybı sonrasında yaşadığı boşluğu Sedef’in arkadaşlığıyla dolduran İnci, Sedef ve kızı sayesinde kendi hikayesini, içini kemiren o garip sırrı bulmaya çalışıyor.

Yetişkinlerin hatasının bedelini ödemek

Kızını dünyaya uyumlu olsun diye değil kendine uyumlu olsun diye yetiştiren bir baba, sevgi kisvesi altında türlü manipülasyonlara uğramış hayatını babasının onayı üzerine inşa etmiş kızı ve sanki geçmişten gelmiş gibi hissettiren yeni arkadaş… ‘‘Sisler Dağıldığında, yetişkinlerin hatalarının cezasını çeken bir çocuğun kendi yetişkinliğinin kısa ama en etkili anını okuduğumuz bir roman.

Gülhan Davarcı/Sisler Dağıldığında/Everest Yayınları/168 sayfa/İstanbul/2024

(ADÇ/Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
everest yayınları gülhan davarcı sisler dağıldığında
Aslı Deniz Çelebi
Aslı Deniz Çelebi
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ODTÜ Uluslararası İlişkiler 3.Sınıf öğrencisi. Eylül 2024 bianet stajyeri.

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