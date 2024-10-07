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Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 11:08
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 11:13
2 dk Okuma

ODTÜ öğrencileri erkek şiddetine karşı yürüdü: Cezasızlık sona ersin

Öğrenciler, ""Erkek devlet ve patriyarkal şiddetin katlettiği her kadın, çocuk ve LGBTİ+ için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye seslendi.

Aslı Deniz Çelebi

Aslı Deniz Çelebi

Aslı Deniz Çelebi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, gece vakti düzenlenmiş bir protesto yürüyüşü görülüyor. Kalabalık bir grup, pankartlar ve bayraklar taşıyarak bir araya gelmiş. En önde mor renkte, feminist sembol olan yumruğunu kaldırmış bir kadın işaretinin bulunduğu bir bayrak taşınıyor. Birkaç kişinin elinde megafon ve çeşitli pankartlar var. Pankartlardan birinde "Koruma, aklama, yargıla!" yazısı dikkat çekiyor. Arkada bulunan başka bir pankartta ise "AKP’den hesabı kadınlar soracak" ifadesi yer alıyor. Kalabalık, farklı cinsiyetlerden ve yaşlardan insanları barındırıyor, bazıları ellerinde LGBTİ+ bayrakları taşıyor. Eylemciler ciddi bir ifade ile, birlikte durarak erkek şiddetine karşı tepkilerini dile getiriyorlar. Işıklar ve etrafın karanlık olması, eylemin gece saatlerinde yapıldığını gösteriyor.
Fotoğraflar: Aslı Deniz Çelebi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrenciler erkek şiddetine karşı karşı üniversitede yürüyüş düzenledi

"Kadın yaşam özgürlük”, “Jin, Jiyan, Azadi” sloganlarıyla yürüyen yüzlerce öğrenci, ODTÜ'den çıktı ve 100. Yıl semtinde eylemi sürdürdü.

"Failleri cesaretlendirmeyin"

Yürüyüş sonrasında basına şu açıklama yapıldı:

Bizler bugün burada, patriyarkanın her geçen gün güçlendirmeye devam ettiği kadın düşmanlığına ve bunun sonucunda yine her geçen gün artmaya devam eden kadın cinayetlerine karşı olan öfkemizi haykırmak için ve faillerden hesap sormak için toplandık. Kadın cinayetlerinin tek sorumlusunun cinayetin failleri olmadığını biliyoruz. Asıl sorumlular, AKP iktidarı ve onun kadınları hedef gösteren, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve yaşama düşman söylem ve politikalarıyla körüklediği kadın düşmanlığıdır.

Kadınları ve LGBTİ+ları erkek şiddetinden koruyan, kadının beyanını esas alan, onların can güvenliğini sağlayan, yani kadınları ve LGBTİ+’ları “yaşatan” İstanbul Sözleşmesinin ve 6284 yasasının göz ardı edilmesi ve CİTÖB’ün işlevsizleştirilmesi de kadınların ve LGBTİ+’ların yaşamlarını güvence altına alan önemli mekanizmaların yok edilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum, kadınların yaşamlarını tehdit eden cezasızlık ortamının daha da derinleşmesine yol açmaktadır.

İkbal’in, Ayşenur’un ve daha nice kadının katledilmesinin asıl sebebi ise faillere korku yerine güven veren bu cezasızlık ortamıdır. Kampüslerde, evlerde, sokaklarda, alanlarda, bütün yaşam alanlarımızda bizleri tehdit eden erkek adalet, failleri koruyor ve aklıyor.

AKP’nin ve onun kampüsümüzdeki tezahürü olan kayyım rektörün tüm baskıcı, gerici ve yaşamın her alanını bizlere dar eden politikalarına karşı, emek ve yaşam eksenli dayanışma hattını kurarak güvenli yaşam alanlarımızı yaratmaya, kampüslerden sokaklara sesimizi yükselterek tüm ayrımcı karanlığınızdan kurtulana kadar mücadelemizi sürdürmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Bizler tüm öfkemiz ile, faillere bu korku atmosferini yaratmak için devam ettirdiğimiz mücadelemizi burada da vurguluyoruz, İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz!

Erkek devlet ve patriyarkal şiddetin katlettiği, kaybedip faillerinin peşini bıraktığı her kadın, çocuk ve lubunya için, isyanımızla birlikte yaşamı ve özgürlüğü savunan mücadelimizi haykırıyoruz! Erkek şiddetinin katlettiği İkbal’in, Ayşenur’un, Narin’in, Rabia Naz’ın; 10 gündür kayıp olan Rojin’in ve tam 1736 gündür kayıp olan Gülistan’ın hesabını fail devletten sormaktan vazgeçmiyoruz ve kadın cinayetleri politiktir diyoruz.

Buradan failleri koruyup bizleri öldüren erkek devlete sesleniyoruz: “Ne geceleri ne sokakları ne de meydanları terk ediyoruz; koruma, aklama, yargıla!” diyoruz.

bianet erkek şiddeti çetelelerinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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5 Ekim 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti kadın cinayeti odtü'de polis protesto Eylül'de erkekler kaç kadını öldürdü
Aslı Deniz Çelebi
Aslı Deniz Çelebi
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ODTÜ Uluslararası İlişkiler 3.Sınıf öğrencisi. Eylül 2024 bianet stajyeri.

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