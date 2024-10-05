ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 5 Ekim 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2024 01:07
3 dk Okuma

BİANET'TE STAJYER OLMAK

Memleketin hali düzelmeden uyuyamayanlar

Burası da hiç durmayan bir telgrafhane gibi benim gözümde. Ama öyle ‘tık haberi’ değil, gerçekten haberin yapıldığı bir yer. Burada öğrendiğim en değerli şeylerden biri de bu.

Aslı Deniz Çelebi

Aslı Deniz Çelebi

Aslı Deniz Çelebi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, geniş bir yeşil alanın önünde bir kadın duruyor. Kadın, elinde "Bianet Bağımsız İletişim Ağı" yazılı bir tablet tutuyor. Arka planda büyük bir stadyum tribünü görülüyor ve tribün sıralarının üzerine büyük harflerle "DEVRİM" yazılmış. Hava açık ve güneşli, gökyüzü masmavi. Tribünlerin arkasında ağaçlar yer alıyor, ve stadyumda birkaç kişi uzakta oturuyor. Kadının saçları açık ve hafif gülümseyen bir ifadesi var. Fotoğraf, açık bir alanda güzel bir sonbahar gününü yansıtıyor.

bianet’in, Çukurcuma’nın en güzel apartmandaki en güzel ofisinden durmaksızın gelen klavye sesleri bana Anday’ın şu dizelerini hatırlatıyor:

"Uyumayacaksın

Memleketinin hali

Seni seslerle uyandıracak

Oturup yazacaksın"

İçimi sürekli kemiren "işe yarar bir şey yapmalıyım" hissiyle nasıl başa çıkacağımı düşünürken karşılaştım bianet’le. Ve çok sevdiğim arkadaşım Selen’in bianet’in staj formunu bana yollamasıyla başladı hikâye.

Formu attığım gün dün gibi aklımda. Dışarda kasvetli bir Ankara havası, ODTÜ’de yine bir olay vardı. İktisat kantininde formu son kez açtım ve tamam dedim, atıyorum artık. Birkaç hafta geçiyor ve tam da ‘sanırım dönmeyecekler’ dediğim anda gelen maille kabul aldığımı öğreniyorum. Şimdi o güne, ofiste bu satırları yazarken bakıyor olmak garip hissettiriyor.

Bütün yaz Eylül gelsin diye bekliyorum ve bundan bir ay önce ilk defa ofisin kapısından içeri giriyorum. Ofise gelmek için üç aktarma yapmak zorunda kalsam da ayaklarım hiç geri geri gitmiyor. Her sabah, bugün toplantıda ne sunacağım ne anlatacağım stresine girsem de günün en sevdiğim kısmı o sabah toplantıları oluyor.

Her toplantıda, ekibin bugün hangi haberleri yapacaklarını dinlemek, gündeme bianet’in penceresinden bakmak ve en önemlisi de o küçük çemberin içinde kendimi gazeteci gibi hissetmek bianet’te olmayı bana özlettirecek şeyler.

En büyük endişem, gazetecilikle ilgili en ufak bir tecrübemin olmamasıydı. Ama buna rağmen kısa zamanda haber çıkarabildiysem bunu buradaki muhteşem ekibe borçluyum. Sorduğum her soruya beni geçiştirmeden cevap verdikleri için başta Evrim, Tuğçe, Ali ve Ruken olmak üzere tüm bianet’e tek tek teşekkür ederim.

İyi ki bianet’teydim

Diğer iş tecrübelerimin aksine, fikrimin dinlendiği ve değerli hissettiğim bu yerde çalışmak benim için çok büyük bir şans. Öğrenciyken ve yolumu henüz çizememişken deneyimlemek istediğim ‘gazetecilik’ tecrübesi burada geçirdiğim her günün sonunda ilerisi için bir ‘Acaba yapabilir miyim?’ e dönüştü. Şimdi bakınca, bu derece uzak olduğum gazeteciliğe girişim, iyi ki bianet’le birlikte olmuş diyorum. Çünkü başka bir yerin, tecrübesiz biri için bu kadar alan açıp bu mesleği öğreteceğini düşünmüyorum.

Her seferinde hayranlıkla baktığım o gazetecilerle aynı yerde yan yana çalıştığıma şimdi bile şaşırıyorum. Her gün sonu tekrar soruyorum kendime, ‘Ben şimdi bu insanlarla aynı yerde mi çalışıyorum?’ diye. Onlara çok belli etmiyorum bunu ama günün sonunda arkadaşlarımı ‘Bugün Evrim’le habere gittik.’, ‘Yazdığım yazıyı Tuğçe’yle editledik.’ diye mesajlar atıp kıskandırıyorum.

"Anne bak bunu ben yazdım’’

En sevdiğim anlardan biri de haberimi yapıp Vecih Bey’e attığım zaman. Hemen yanına gidip haberimi editlemesini izliyorum. Her adımda bana yeni tavsiyeler veriyor haber yazmada yeni bir şey öğretiyor. Her ne kadar onunla birlikte haber yeniden yazılmış gibi olsa da sonunda bana ‘Eline sağlık’ demeyi ihmal etmemesi bile beni çok mutlu ediyor. Ona teşekkür ediyorum ve sitede kendi adımla kendi haberimi görüyorum, ‘Aslı Deniz Çelebi yazdı’. Ve haberi heyecanla aile grubuna attığım an geliyor. ‘’Anne bak bunu ben yazdım.’’

Sürekli işleyen bir telgrafhane

bianet’le ilgili hafızamdan silinmeyecek şeylerden biri de hiç dinmeyen klavye sesi. Anday’ın Telgrafhane’sini anımsıyorum her seferinde.

"Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin

Durmadan sesler alacak

Sesler vereceksin

Uyuyamayacaksın

Düzelmeden memleketin hali"

Burası da hiç durmayan bir telgrafhane gibi benim gözümde. Ama öyle ‘tık haberi’ değil, gerçekten haberin yapıldığı bir yer. Burada öğrendiğim en değerli şeylerden biri de bu.

Haber yapmanın bir hız yarışı olmadığını, onca tehdit almalarına rağmen hak odaklı nasıl haber yapılacağını bana öğreten bu okula, beni sadece bir ayda, ‘Nasıl haber yazacağım?’dan ‘Haber için şuraya gidiyorum’a getiren dünya tatlısı bianet ekibine çok teşekkür ediyorum.

Bana açtıkları bu kapıyı kapatmaya ve onların yakasını bırakmaya niyetimin olmadığını da buraya ekliyorum ki ileride dönüp bu satırları okuyabileyim.

Aslı Deniz Çelebi'nin yazı/haberlerini buradan okuyabilirsiniz.

(ADÇ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
bianette stajyer olmak bianette staj yapmak bianet'te staj
Aslı Deniz Çelebi
Aslı Deniz Çelebi
tüm yazıları

ODTÜ Uluslararası İlişkiler 3.Sınıf öğrencisi. Eylül 2024 bianet stajyeri.

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
50 yaşından sonra kadın çalışan olmak: Yaş ve cinsiyet ayrımcılığı bir arada
26 Eylül 2024
50 yaşından sonra kadın çalışan olmak: Yaş ve cinsiyet ayrımcılığı bir arada
Anneden kızına, kızından torununa: İlk Adım Kadın Kooperatifi
25 Eylül 2024
Anneden kızına, kızından torununa: İlk Adım Kadın Kooperatifi
DEMOS Araştırma Derneği: Amacımız, barış hayaliyle örgütlenmeyi teşvik etmek
17 Eylül 2024
DEMOS Araştırma Derneği: Amacımız, barış hayaliyle örgütlenmeyi teşvik etmek
Yanmış cesedi bulunan madenci davasında savcının mütalaa açıklaması bekleniyor
16 Eylül 2024
Yanmış cesedi bulunan madenci davasında savcının mütalaa açıklaması bekleniyor
Sisler Dağıldığında: İki kişilik aile hapsi
16 Eylül 2024
Sisler Dağıldığında: İki kişilik aile hapsi
Sayfa Başına Git