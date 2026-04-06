KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 06.04.2026 12:30 6 Nisan 2026 12:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.04.2026 17:12 6 Nisan 2026 17:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Sinemacı Rojhilat Aksoy’a TCK 301’den beraat

Aksoy, “Aurora’nın Doğuşu” animasyonunun gösterimi nedeniyle “Türk milletini ve devletini alenen aşağılama” iddiasıyla yargılanıyordu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Ermeni Soykırımı’nı konu alan “Aurora’nın Doğuşu” (Արշալույսի լուսաբացը, 2022, Yön.: Inna Sahakyan) adlı animasyon filminin gösterimi nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesi kapsamında dava açılan sinemacı Rojhilat Aksoy’un ikinci duruşması, bugün Diyarbakır 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre, yoğunluk nedeniyle duruşma yaklaşık yarım saat gecikmeli başladı.

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını sunarak Aksoy’un cezalandırılmasını talep etti.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, “1915 olaylarının soykırım olarak gösterildiği değerlendirildiği, o dönemlerde çıkan isyanların ‘özgürlük savaşçılarının haklı mücadelesi’ olarak nitelendirildiği, bölgede yaşayan Ermenilerin zorla isimlerinin ve dinlerinin değiştirildiği ve insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığı şeklinde gösterimlerinin olduğu” cümleleri yer alırken, filmdeki diyaloglar suçlamalara delil olarak gösterilmişti.

Ardından söz alan avukat Fırat Yıldız, mütalaaya katılmadıklarını belirterek müvekkilinin beraatini istedi. Yıldız, bu tür yargılamaların ifade özgürlüğünü kısıtladığını ve sanat üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Rojhilat Aksoy: Mesele, bağımsız ve toplumsal içerikli bir filmi gösterme iradesi
Müvekkilinin filmin yönetmeni olmadığını, yalnızca gösterim sürecinde yer aldığını ifade eden Yıldız, “Kaldı ki yönetmeni olsa dahi bu durum ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu konuda emsal kararları var. 1915 olaylarına ilişkin paylaşımlar nedeniyle yargılanan kişi ve kurumların, Diyarbakır Barosu da dahil olmak üzere beraat ettiği kararlar mevcut,” dedi.

Savunmaların ardından mahkeme, Rojhilat Aksoy hakkında beraat kararı verdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Rojhilat Aksoy Aurora'nın Doğuşu TCK 301. madde ermeni soykırımı
