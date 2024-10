Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin görülen davanın bugünkü duruşmasında karar için verilen arada, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Mertcan K. adlı kişinin fiziki saldırısına maruz kaldı.

BirGün’ün haberine göre, Ateş ailesinin diğer fertleri saldırganı durdurdu. Selma Ateş ve annesi Saniye Ateş bölgeden uzaklaştırıldı.

Saldırgan Mertcan K. gözaltına alındı.

“Sorumlusu MHP ve Ülkü Ocaklarıdır"

Olayın ardından açıklama yapan Selma Ateş şunları söyledi:

"Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum. Bunu da söylüyorum. Bunlar kayda geçsin. Eğer başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP, Ülkü Ocakları içindeki İzzet Ulvi'den tutun da Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım, Murat Kılıç, Ömer Şahin ve adını avukatlarıma verdiğim kişilerdir. Selma Ateş sussun, sesini çıkarmasın istiyorsunuz. Kimseden korkmuyorum. Sinan Ateş'in hesabını sorana kadar devam edeceğim. Saldırganı tanımıyorum, ismini de yeni duydum. Hepsiyle hesaplaşacağım. Şu ana kadar yaşadığımız her şeye karşı sustuk. Sinan Ateş öldürüldüğü yerde kalsın istiyorlar ama ben bunu söyledi. Eğer can güvenliğimiz tehlikeye atılırsa her şeyi yapacağız."

“Bizi kürsülerden tehdit ederse sonucu bu olur”

Saldırıya tepki gösteren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de "Birileri çıkıp bizi kürsülerden tehdit ederse sonucu bu olur. Sinan'ı öldürdüğünüz yetmedi sıra bize mi geldi?" diye sordu.

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerini hedef gösterdiğini hatırlatan Ayşe Ateş, "Gerçeği bile bile yalan konuşup iftira atacak kadar midesiz, bir kadına saldıracak kadar haysiyetsiz ve şerefsizler. Yarın ateşli silahla saldırı gerçekleşmeyeceğinin garantisi var mı?” dedi.

Bahçeli ne demişti? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında, dün davayla ilgili şunları söylemişti: “Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş, görülen bir cinayet davası ile MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır. Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşları ile sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyunun figüranı olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar kopartırız. Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyaben hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda da katlanacaklar, camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Buradan sesleniyorum; Halk Tv ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi’ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız.”

