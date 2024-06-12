MHP Genel Başkan Yardımcısı: "Sinan Ateş cinayetinde bir tek MHP'linin adı geçmiyor"

Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması Ayşe Ateş'in Erdoğan ziyaretiyle devlet gündeminin başına yerleşirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamayla, eski Ülkü Ocakları Başkanı'nın öldürülmesinde MHP ve Ülkü Ocakları yöneticilerinin olası bağlantılarını soruşturan eşini ve haberci ve siyasetçileri tehdit etti.

Yalçın "Medyada yuvalanan Marksist/sosyalist gazeteciler" olarak nitelediği cinayeti soruşturan/araştıran habercileri "partilerine saldırmak [...] her vesileyle şeytanın avukatlığına soyunmak, öküz altında buzağı arama yarışına girmek"le suçladı.

Yalçın, bireysel gazeteciler ve yayın kuruluşlarının yanında görüşlerine yer verdikleri konukları da "[partilerine saldıran] MHP muarızı tipler" olarak niteledi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'yi özellikle hedef alan Yalçın, Selvi'nin Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak yaptığı yayınları "fitne ve bozgunculuğun nevi şahsına münhasır bir versiyonunu temsil e[tmek]" ve şiddet içeren imalarla, "patlamaya hazır bir canlı bomba gibi taraflar arasında gidip gelmek"le ve "ahlakı[nın] kanamasıyla"] niteledi.

"MHP'nin alakası yok"

MHP Genel Başkan Yardımcısı, "[...] bütün solcu gazeteciler[in], önce bir menfur cinayeti bahane ederek, sonra da Sayın Cumhurbaşkanı’nın temasları üzerinden MHP’yi vurma çabasına gir[diklerini]" iddia etti.

Sinan Ateş cinayetinin "MHP’yle alakası bulunmayan bir cinayet davası" olduğunu ileri süren Yalçın "solcu medya mensuplarının dillerine doladığı cinayet davasının iddianamesinde hiçbir MHP görevlisinin adı geçmemekte [olduğunu]" ileri sürmekten kaçınmadı.

Şüphelilerin hepsi MHP'li [...] Sinan Ateş'in öldürülmesi soruşturmasında başlıca şüphelilerin tamamı MHP yöneticisi ya da yönetimle iltisaklı kişilerdi. Soruşturmada eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP’li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Bu arada Yıldırım ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekât polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep de tutuklananlar arasında. Olay tarihinde nöbetçi olduğu için cinayet soruşturmasına bakan savcı Ayhan Ay, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına aldırmak istemesi üzerine izne çıkarılmıştı. Demirbaş, dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde saklanırken gözaltına alınmıştı. Üzerinden 16 ay geçen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında, üçü polis 22 tutuklu hakkında düzenlenen iddianame 7 Mayıs’ta kabul edilmişti. İddianamede plakası verilmeden "Audi marka" olarak bahsedilen ve tetikçi Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a kaçırıldığı aracın, Ülkü Ocakları Genel Merkezi önünde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı. 06 AT 5021 plakalı "Audi" marka çakarlı aracın geçmişte, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığına ilişkin görüntüler de basına yansımıştı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-AYŞE ATEŞ GÖRÜŞMESİ "Sinan Ateş davasında yeni bir dönem başlıyor"

CHP, DEM Parti ve PKK

Semih Yalçın ardından sözü "Solcu basının destek verdiği CHP"nin PKK ile çatışmalarda öldürülen asker ve polislerin "haklarıyla, ailelerinin mağduriyetleriyle" ilgilenmediğine getirerek CHP'yi "[...] PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Parti’nin yakasına yapışmamak"la suçladı.

Yalçın "CHP ve yandaş basın"ın yanlış hesap peşinde olduğunu", "Yanlış hesab[ın] mahkemeden döne[ceğini]" iddia etti.

(AEK)