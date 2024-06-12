"Sinan Ateş davasında yeni bir dönem başlıyor"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (11 Haziran) Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile Saray’da görüştü.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, bir saat süren görüşmeye iki kızıyla gittiğini belirten Ateş, kendilerine vakit ayırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da görüşmede yer aldığını aktaran Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk" diye konuştu.

Görüşmenin olumlu geçtiğini dile getiren Ateş, tek talebinin yargılamanın bir an önce gerçekleşmesi ve adaletin yerini bulması olduğunu belirterek, "Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi" dedi.

Öte yandan Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün. Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Selvi: Davada yeni bir dönem başlıyor

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ayşe Ateş görüşmesine değindi.

Ayşe Ateş’in Sinan Ateş suikastına ilişkin elindeki bilgi ve belgeleri Erdoğan’la paylaştığını belirten Selvi, “Benim tanıdığım Erdoğan, Ayşe Ateş’in verdiği bilgi ve belgelere ilgisiz kalmaz. O nedenle Sinan Ateş suikastiyle ilgili davada yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Peki buna gerek var mı? Var. Adaletin tesisi açısından hem de çok fazla ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu? Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi, 1456. Sokak'ta, bir aracın arkasına saklanmış Eray Özyağcı tarafından vuruldu. Özyağcı'nın silahından çıkan bir mermi Bozkurt'a, beş mermi Ateş'e isabet etti. Bozkurt omzundan yaralandı, ağır yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede öldü. 2019'da Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Ateş, 2 Nisan 2020'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başlamıştı. Sinan Ateş'in öldürülmesi soruşturmasında başlıca şüphelilerin tamamı MHP yöneticisi ya da yönetimle iltisaklı kişilerdi. Soruşturmada eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP’li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Bu arada Yıldırım ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekât polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep de tutuklananlar arasında. Olay tarihinde nöbetçi olduğu için cinayet soruşturmasına bakan savcı Ayhan Ay, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına aldırmak istemesi üzerine izne çıkarılmıştı. Demirbaş, dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde saklanırken gözaltına alınmıştı. Üzerinden 16 ay geçen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında, üçü polis 22 tutuklu hakkında düzenlenen iddianame 7 Mayıs’ta kabul edilmişti. İddianamede plakası verilmeden ‘Audi marka’ olarak bahsedilen ve tetikçi Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a kaçırıldığı aracın, Ülkü Ocakları Genel Merkezi önünde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı. 06 AT 5021 plakalı ‘Audi’ marka çakarlı aracın geçmişte, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığına ilişkin görüntüler de basına yansımıştı. Davanın ilk duruşması, 1 Temmuz 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(VC)