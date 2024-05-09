Sinan Ateş iddianamesi: Cinayet zanlısı 'çakarlı' araçla kaçırılmış

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede plakası verilmeden ‘Audi marka’ olarak bahsedilen ve tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a kaçırıldığı aracın görüntüsüne ulaşıldı.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, koruma tahsisli olduğu öğrenilen ve iddianamede azmettirici olarak gösterilen eski Ülkü Ocakları yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel’in kullandığı aracın ‘çakarlı’ olduğu görüldü.

Aracın ‘çakar’ açık haldeki görüntüsü, tetikçinin İstanbul’a bırakılmasının ardından Demirbaş ve Yüksel’in Ankara istikametine dönüşleri sonrasında Çamlıca gişelerindeki Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) takıldı.

Ancak bilirkişi raporu dahil olmak üzere olayın organizasyonunu ortaya koyan onlarca delilin değerlendirilmediği iddianamede, tetikçinin kaçırılmasında kullanılan araçtan, plakası dahi verilmeden ‘Audi marka’ denilerek bahsedildi.

SANIKLARIN ÇOĞU MHP'Lİ Mahkeme "Sinan Ateş iddianamesi"ni kabul etti

‘Çakarlı’ araç Ülkü Ocakları önünde

Öte yandan Odatv, 06 AT 5021 plakalı ve ‘çakarlı’ Audi marka aracın Ülkü Ocakları Genel Merkezi önünde çekilmiş görsellerini paylaştı.

Haberde, “06 AT 5021 plakalı ‘Audi’ marka çakarlı aracın içinden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın indiği görüldü. Yıldırım, daha önce çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan birçok paylaşımda söz konusu makam aracıyla birlikte görüldü” ifadeleri yer aldı.

Ayşe Ateş: Ok, yaydan çıktı bir kere

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, konuya ilişkin sosyal medya platformu X’ten açıklama yaptı.

‘Çakarlı’ aracın hem iddianamedeki hem de Ülkü Ocakları Genel Merkezi önündeki görsellerini paylaşan Ateş, “Bize operasyon çekiliyor, deniliyor. ‘Pensilvanya’ deniliyor. Eğer bir operasyon çekiliyorsa çekenler bu ve benzer delillerle suçu sabitlenmiş olanlardır. Kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir” dedi.

“İçi boş kâğıt parçasını önümüze koyarak adaletin tecellisini önlemeniz, gerçek suçluları kamuoyundan saklamaya yönelik hamleleriniz nafile” diyen Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü bu davanın savcısı yüce Türk milleti. Bu asil millet yakanızdan düşmeyecek, peşinizi bırakmayacak. Nereye kaçarsanız kaçın, hangi deliğe saklanırsanız saklanın sizi bulup çıkaracak, sizi alıp getirecek. Ok, yaydan çıktı bir kere.”

Ne olmuştu? Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi, 1456. Sokak'ta, bir aracın arkasına saklanmış Eray Özyağcı tarafından vuruldu. Özyağcı'nın silahından çıkan bir mermi Bozkurt'a, beş mermi Ateş'e isabet etti. Bozkurt omzundan yaralandı, ağır yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede öldü. 2019'da Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Ateş, 2 Nisan 2020'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başlamıştı. Sinan Ateş'in öldürülmesi soruşturmasında başlıca şüphelilerin tamamı MHP yöneticisi ya da yönetimle iltisaklı kişilerdi. Soruşturmada eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP’li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Bu arada Yıldırım ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekât polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep de tutuklananlar arasında. Olay tarihinde nöbetçi olduğu için cinayet soruşturmasına bakan savcı Ayhan Ay, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına aldırmak istemesi üzerine izne çıkarılmıştı. Demirbaş, dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde saklanırken gözaltına alınmıştı. Üzerinden 16 ay geçen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında, üçü polis 22 tutuklu hakkında düzenlenen iddianame 7 Mayıs’ta kabul edilmişti.

(VC)