Silivri’de yeni başkanvekili CHP’li Ekici oldu

*Her üç turda da 5 oy boş veya geçersiz sayıldı. Seçim, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından gündeme geldi.

*Silivri Belediye Meclisi cumartesi sabahı İstanbul Valiliği'nin belirlediği takvim doğrultusunda toplanarak başkanvekili seçimi yaptı. Üç tur süren oylamada CHP'nin adayı Yalçın Ekici, 25 üyeli mecliste 20 oy alarak Silivri Belediye Başkanvekili seçildi.

İstanbul’un Silivri ilçesi, cumartesi sabahına hareketli bir siyasi gündemle başladı. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik yürütülen adli süreçlerin ardından gözler bu kez Silivri Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekili seçimlerine çevrildi.

Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği tarafından belirlenen takvim doğrultusunda toplanan Silivri İlçe Belediye Meclisi, saat 10.00’da bir araya gelerek başkanvekili seçimi için oylamaya başladı. Meclisteki siyasi dağılım, seçim sürecinin sonucunu belirleyen en kritik unsur oldu.

Üçüncü turda sonuç kesinleşti

Yoğun takip edilen başkanvekili seçiminde üç tur oylama yapıldı. İlk iki turda sonuç değişmezken, üçüncü turda çoğunluk sağlandı.

Seçimin üçüncü turunda Yalçın Ekici, 25 üyeli mecliste 20 oy alarak Silivri Belediye Başkanvekili seçildi. Oylamada 5 oy ise boş veya geçersiz sayıldı.

Seçim sürecinin ilk turunda CHP’nin adayı Yalçın Ekici 20 oy alırken, 5 oy boş kullanıldı. Aynı tablo ikinci turda da değişmedi; Ekici yine 20 oyda kalırken 5 oy boş/geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda da benzer tablo devam etti ve CHP’nin adayı Ekici, 20 oyla başkanvekilliğine seçildi.

Siyasi tablo ve meclis dengesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Silivri Belediye Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi açık bir çoğunluk elde etmişti. Bu durum, başkanvekili seçiminde CHP’nin adayının öne çıkmasını sağladı.

Seçimde AKP grubu aday çıkarmazken, Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ise toplantıya katılmadığı belirtildi.

Soruşturma süreci sonrası seçim

Başkanvekili seçimi, Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüpheliler hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verilmişti. Bu süreçte Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklanırken, bazı kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Görevden uzaklaştırma ve valilik kararı

Tutuklama kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Balcıoğlu’nun “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiası kapsamında yürütülen dosya nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Bunun üzerine İstanbul Valiliği devreye girerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde Silivri Belediye Meclisi’nin yeni belediye başkanvekilini seçmek üzere toplanmasına karar vermişti.

(EMK)