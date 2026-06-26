Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafı yayınlandı
Başak Demirtaş, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi siyasetçi Selahattin Demirtaş ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf yayımladı.
Paylaşımında “Edirne‘den sıcak selamlar...” ifadelerini kullanan Demirtaş, ayrıca Kürtçe olarak “Bi silavên germ...” notunu düştü.
Selahattin Demirtaş: Süreç artık somut adımlar gerektiriyor
Somut adımlar mesajı
Demirtaş, 24 Haziran QAD Barış Araştırmaları Derneği sitesindeki ‘Az kaldı’ başlıklı bir yazı yazdı. O yazıda PKK’nin silah bırakma süreciyle ilgili “Süreç, artık somut, elle tutulur, gözle görülür adımlar gerektiriyor” dedi.
Temel: Tahliye bekliyoruz
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Sözcü TV’de yazıyla ilgili şunları söyledi:
Biz bir tahliye bekliyoruz. Bizim açımızdan sürecin en önemli iyi niyet adımı, haksız hukuksuz bir şekilde atılmış adımların düzeltilmesi meselesidir. Bu anlamda Kobani meselesiyle içeride olan sayın Demirtaş’ın, sayın (tutuklu eski HDP Eş Genel başkanı Figen) Yüksekdağ’ın ve diğer arkadaşlarımızın tahliyesini bekliyoruz. Az kaldıdan kasıt biraz da budur.
Devlet Bahçeli: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına
Bahçeli: Sözümüz sözdür
Demirtaş’ın tahliyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şubatta Meclis’te yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.
“MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.”
Bahçeli, Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda “Bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var, bizim sözümüz sözdür” diyerek çağrısını yinelemişti.
(NÖ)