Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafı yayınlandı

Başak Demirtaş, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi siyasetçi Selahattin Demirtaş ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf yayımladı.

Paylaşımında “Edirne‘den sıcak selamlar...” ifadelerini kullanan Demirtaş, ayrıca Kürtçe olarak “Bi silavên germ...” notunu düştü.

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Selahattin Demirtaş: Süreç artık somut adımlar gerektiriyor

Somut adımlar mesajı

Demirtaş, 24 Haziran QAD Barış Araştırmaları Derneği sitesindeki ‘Az kaldı’ başlıklı bir yazı yazdı. O yazıda PKK’nin silah bırakma süreciyle ilgili “Süreç, artık somut, elle tutulur, gözle görülür adımlar gerektiriyor” dedi.

Temel: Tahliye bekliyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Sözcü TV’de yazıyla ilgili şunları söyledi:

Biz bir tahliye bekliyoruz. Bizim açımızdan sürecin en önemli iyi niyet adımı, haksız hukuksuz bir şekilde atılmış adımların düzeltilmesi meselesidir. Bu anlamda Kobani meselesiyle içeride olan sayın Demirtaş’ın, sayın (tutuklu eski HDP Eş Genel başkanı Figen) Yüksekdağ’ın ve diğer arkadaşlarımızın tahliyesini bekliyoruz. Az kaldıdan kasıt biraz da budur.

Devlet Bahçeli: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına

Bahçeli: Sözümüz sözdür

Demirtaş’ın tahliyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şubatta Meclis’te yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.

“MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.”

Bahçeli, Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda “Bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var, bizim sözümüz sözdür” diyerek çağrısını yinelemişti.

(NÖ)