ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.06.2026 14:22 26 Haziran 2026 14:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.06.2026 14:44 26 Haziran 2026 14:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafı yayınlandı

Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafını X hesabından paylaşarak “Edirne’den sıcak selamlar” mesajını iletti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafı yayınlandı
Fotoğraf: Başak Demirtaş X hesabı

Başak Demirtaş, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi siyasetçi Selahattin Demirtaş ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf yayımladı.

Paylaşımında “Edirne‘den sıcak selamlar...” ifadelerini kullanan Demirtaş, ayrıca Kürtçe olarak “Bi silavên germ...” notunu düştü.

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.
Selahattin Demirtaş: Süreç artık somut adımlar gerektiriyor
Selahattin Demirtaş: Süreç artık somut adımlar gerektiriyor
25 Haziran 2026

Somut adımlar mesajı

Demirtaş, 24 Haziran QAD Barış Araştırmaları Derneği sitesindeki ‘Az kaldı’ başlıklı bir yazı yazdı. O yazıda PKK’nin silah bırakma süreciyle ilgili “Süreç, artık somut, elle tutulur, gözle görülür adımlar gerektiriyor” dedi.

Temel: Tahliye bekliyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Sözcü TV’de yazıyla ilgili şunları söyledi: 

Biz bir tahliye bekliyoruz. Bizim açımızdan sürecin en önemli iyi niyet adımı, haksız hukuksuz bir şekilde atılmış adımların düzeltilmesi meselesidir. Bu anlamda Kobani meselesiyle içeride olan sayın Demirtaş’ın, sayın (tutuklu eski HDP Eş Genel başkanı Figen) Yüksekdağ’ın ve diğer arkadaşlarımızın tahliyesini bekliyoruz. Az kaldıdan kasıt biraz da budur.

Devlet Bahçeli: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına
Devlet Bahçeli: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına
3 Şubat 2026

Bahçeli: Sözümüz sözdür

Demirtaş’ın tahliyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şubatta Meclis’te yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. 

“MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.”

Bahçeli, Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda “Bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var, bizim sözümüz sözdür” diyerek çağrısını yinelemişti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Selahattin Demirtaş başak demirtaş Edirne F tipi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git