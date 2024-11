Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Guterres, di Lûtkeya Çalakiya Îklîmê ya Rêberên Cîhanê de axivî

Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî (NY) Antonio Guterres di vekirina Lûtkeya Çalakiya Îklîmê ya Lîderên Cîhanê (WLCAS) ya di 29emîn Konferansa Aliyan (COP29) ya Peymana Çarçoveya Guhertina Îklîmê ya NYyê de ku li Bakûyê paytexta Azerbaycanê hat lidarxistin, axivî.

Serokê Giştî yê AKPê û Serokkomar Recep Tayyîp Erdogan bi hevjîna xwe Emîne Erdoganê re tevlî konferansê bû û li qada ku ji bo lûtkeyê li kêleka Stadyuma Olîmpiyadê ya Bakuyê hatibû avakirin, ji aliyê Aliyev û Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres ve hatin pêşwazîkirin.

Guterres diyar kir ku civak, binesazî û zarok ji ber karesatan zirareke mezin dibînin û wiha got, "Ev hemû karesat ku ji ber guherîna îklîmê ya ji aliyên mirovan de çêbûye, hê xurtir dibin û tu welat ji vê yekê bêpar nîne."

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê, Guterres bal kişand ser wê yekê ku zanyar, aktîvîst û ciwan daxwaza guhertinê dikin û got:

"Divê dengê wan were bihîstin, ne ku wer in bêdeng kirin. Sala borî, cara yekem, veberhênana di şebeke û enerjiya nûjen de ji ya ku ji bo sotemeniyên fosîl tê xerckirin zêdetir bû. Hema bêje li her derê, tav û ba çavkaniya herî erzan a hilberîna elektrîkê ya nû ye. Zêdekirina veberhênanê li sotemeniyên fosîl bêwate ye.”

“Divê em her sal emîsyonên kûrewî ji sedî 9 kêm bikin. Heta sala 2030an, li gorî astên 2019an divê ji sedî 43 were daxistin. Divê cîhan di mijara fînansmaniya îklîmê de deynê xwe bide, heke nede dê mirovahî berdêla wê bide. Çalakiya îklîmê ne hilbijartinek e, neçarîyek e."

