BM Genel Sekreteri Guterres, Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'ndaki (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'nin (WLCAS) açılışında konuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konferansa birlikte geldiği eşi Emine Erdoğan ile Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun yanındaki zirve için kurulan alanda Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Küresel ısıtmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşmada zamanın dolmak üzere olduğuna işaret eden Guterres, "Zaman bizim yanımızda değil. Kayıtlara geçen en sıcak gün ve ayla birlikte bu yılın kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağı neredeyse kesindir," dedi.

Afetler nedeniyle toplumlar, altyapıların ve çocukların ciddi zararlar gördüğünü söyleyen Guterres, "Tüm bu felaketler ve daha fazlası, insan yapımı iklim değişikliği tarafından daha da güçlendiriliyor ve hiçbir ülke bundan muaf değil," diye konuştu.

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“Hayır işi değil, yatırım”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre bilim insanlarının, aktivistlerin ve gençlerin değişim talebinde bulunduğuna işaret eden Guterres, şöyle dedi:

"Onların sesinin duyulması gerekiyor, susturulmaları değil. Geçen yıl ilk kez şebekelere ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırım miktarı fosil yakıtlara harcanan miktarı geçti. Neredeyse her yerde, güneş ve rüzgâr yeni elektrik üretiminin en ucuz kaynağı. Fosil yakıtlara yatırımı artırmak saçmalıktır.

“Küresel emisyonları her yıl yüzde 9 azaltmalıyız. 2030 yılına kadar, 2019 seviyelerine göre yüzde 43 düşmeleri gerekiyor. Yetersiz kamu finansmanı, sermayenin çılgın maliyeti, ezici iklim felaketleri ve fonları emen borç ödemeleri. Bunun sonucu reddedilen uyum sürecidir. Günün ihtiyaçlarına uygun yeni bir finans hedefine ihtiyacımız var. İklim finansmanı konusunda dünya borcunu ödemeli, aksi takdirde insanlık bedel ödeyecek. İklim finansmanı hayır işi değil, bir yatırımdır. İklim eylemi tercih değil, zorunluluktur." (TY)