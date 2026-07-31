Savcılık Cem Küçük'ün, Berkay Gezgin ve Fatih Keleş'e yönelik asılsız suçlamaları nedeniyle tutuklanmasını istedi

Dün gece gözaltına alınan TV yorumcusu Cem Küçük İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla ve tutuklama istemiyle" Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Savcılık sevk yazısında şu suçlamalara yer verdi:

"Somut olayda şüphelinin çeşitli zaman diliminde canlı yayın programında farklı soruşturma dosyasından tutuklu bulunan Fatih KELEŞ ile ilgili yorum yaptığı, söz konusu canlı yayın programının video çözümlenmesi incelendiğinde "Fatih KELEŞ'in evindeki parkeden 2.000.000 dolar para çıktı" şeklinde haber yaparak yanlış bilgiyi alenen yaydığı, ayrıca bir diğer canlı yayın programında ise "Berkay GEZGİN İBB'den 1.000.000 TL'ye yakın para aldı, MASAK raporlarında var" diyerek yanlış bilgiyi alenen yaydığı tespit edilmiştir.

Şüpheli[nin], bir süre geçtikten sonra ise söz konusu haberle ile ilgili farklı paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir.

Tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin algı yaratacak şekilde paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu, bu bağlamda somut olayda Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçunun yasal unsurlarının oluştuğu anlaşılmakla;

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla;

Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 100. vd. maddeleri uyarınca tutuklanmasına, karar verilmesi kamu adına talep olunur.