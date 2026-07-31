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YT: Yayın Tarihi: 31.07.2026 20:10 31 Temmuz 2026 20:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.07.2026 21:02 31 Temmuz 2026 21:02
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Savcılık Cem Küçük'ün, Berkay Gezgin ve Fatih Keleş'e yönelik asılsız suçlamaları nedeniyle tutuklanmasını istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan TV yorumcusu Cem Küçük, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Savcılık, Küçük'ün İBB davasında yargılanan Fatih Keleş ve Berkay Gezgin'e yönelik iftira mahiyetindeki açıklamalarını kanıt gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Savcılık Cem Küçük'ün, Berkay Gezgin ve Fatih Keleş'e yönelik asılsız suçlamaları nedeniyle tutuklanmasını istedi
Cem Küçük, göaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken
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Dün gece gözaltına alınan TV yorumcusu Cem Küçük İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla ve tutuklama istemiyle" Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. 

 Savcılık sevk yazısında şu suçlamalara yer verdi: 

"Somut olayda şüphelinin çeşitli zaman diliminde canlı yayın programında farklı soruşturma dosyasından tutuklu bulunan Fatih KELEŞ ile ilgili yorum yaptığı, söz konusu canlı yayın programının video çözümlenmesi incelendiğinde "Fatih KELEŞ'in evindeki parkeden 2.000.000 dolar para çıktı" şeklinde haber yaparak yanlış bilgiyi alenen yaydığı, ayrıca bir diğer canlı yayın programında ise "Berkay GEZGİN İBB'den 1.000.000 TL'ye yakın para aldı, MASAK raporlarında var" diyerek yanlış bilgiyi alenen yaydığı tespit edilmiştir.

Şüpheli[nin], bir süre geçtikten sonra ise söz konusu haberle ile ilgili farklı paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir. 

Tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin algı yaratacak şekilde paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu, bu bağlamda somut olayda Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçunun yasal unsurlarının oluştuğu anlaşılmakla;

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla;

Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 100. vd. maddeleri uyarınca tutuklanmasına, karar verilmesi kamu adına talep olunur.

Küçük "mutlak butlan" kararı konusunda TGRT'yle görüş ayrılığına düşmüştü

Küçük, 27 Temmuz'da TGRT Haber kanalındaki ve Türkiye gazetesindeki görevlerinden CHP'de meydana gelen değişiklikler konusunda  görüş ayrılığına düştükten sonra ayrılmıştı.

Küçük geçen hafta, Özel'in "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini bırakmaya zorlanmasının ardından kurduğu Yeni Parti'nin gelecek seçimlerde CHP'yi geride bırakacağı öngörüsünde bulunmuş ve CHP'nin başına getirilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Davası Berkay Gezgin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma cem küçük
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