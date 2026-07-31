Cem Küçük adliyede
Dezenformasyon ve şantajla suçlanan Cem Küçük, savcıya ifade verecek.
Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan TV yorumcusu Cem Küçük, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Küçük'ün işlemleri tamamlandı.
Küçük, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcıya da ifade verecek.
TV yorumcusu Cem Küçük "kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayma" ve "şantaj" suçlamasıyla gözaltında
30 Temmuz 2026
(HA)
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