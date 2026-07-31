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YT: Yayın Tarihi: 31.07.2026 15:00 31 Temmuz 2026 15:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.07.2026 15:07 31 Temmuz 2026 15:07
Okuma Okuma:  1 dakika

Cem Küçük adliyede

Dezenformasyon ve şantajla suçlanan Cem Küçük, savcıya ifade verecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cem Küçük adliyede
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Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan TV yorumcusu Cem Küçük, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Küçük'ün işlemleri tamamlandı.

Küçük, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcıya da ifade verecek.

TV yorumcusu Cem Küçük "kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayma" ve "şantaj" suçlamasıyla gözaltında
TV yorumcusu Cem Küçük "kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayma" ve "şantaj" suçlamasıyla gözaltında
30 Temmuz 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
cem küçük
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/haber/hdp-den-cem-kucuk-ve-fuat-ugur-un-yayinini-hakkinda-rtuk-e-sikayet-193167
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