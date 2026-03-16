‘Savaş Üstüne Savaş’ Oscar’dan altı ödülle döndü

“Oscar Ödülleri” olarak da bilinen, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden 98. Akademi Ödülleri’nin kazananları belli oldu.

Ödül töreni, dün gece (15 Mart) ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre’da gerçekleştirildi.

Bu yılki tören, sinema sektörünün genç izleyicilere ulaşmakta zorlandığı ve onların sinema yerine oyun ile YouTube’a daha fazla ilgi gösterdiği bir dönemde gerçekleşti. Küresel ölçekte gişe gelirleri hâlâ pandemi öncesinin oldukça gerisinde.

Törenin sunuculuğunu komedyen Conan O’Brien üstlendi. Açılış konuşmasında, ülkedeki siyasi karmaşıklığa değinen O’Brien, “Geçen yıl sunuculuk yaptığımda Los Angeles yanıyordu. Ama bu yıl her şey harika gidiyor!” diyerek espri yaptı.

O’Brien, konuşmasının ilerleyen bölümünde “daha ciddi” bir tona geçerek şöyle dedi:

“Dünyanın dört bir yanında bizi izleyen herkes bu zamanların ne kadar kaotik ve korkutucu olduğunun farkında. Tam da böyle anlarda Oscar’lar özellikle anlam kazanıyor. Bu akşam altı kıtadan 31 ülke temsil ediliyor. Selamladığımız her film, farklı diller konuşan binlerce insanın birlikte çalışmasının ürünü. Bu gece yalnızca sinemayı değil; küresel sanatı, işbirliğini, sabrı, dayanıklılığı ve bugünlerde en nadir bulunan şeylerden biri olan umudu da kutluyoruz. Her şeyin yolunda olduğunu düşündüğümüz için değil, daha iyi günler için çalıştığımız ve umut ettiğimiz için.”

Yönetmenliğini Paul Thomas Anderson’ın üstlendiği “Savaş Üstüne Savaş” (One Battle After Another) filmi, en iyi film dahil altı Oscar kazanarak geceye damga vurdu.

Ehlileştirilmiş bir Amerikan melankolisi: Savaş Üstüne Savaş

"Tüm zorluklara rağmen üretmeye devam eden kadınların soyundan geliyoruz"

En İyi Yönetmen seçilen ve En İyi Uyarlama Senaryo ödülünü de alan Anderson, Variety’nin aktardığına göre, şöyle konuştu:

“Bu filmi çocuklarım için yazdım; onlardan devralacakları dünyada bıraktığımız karmaşa için özür dilemek, ama aynı zamanda sağduyu ve nezaketi geri getirecek kuşağın onlar olacağına dair onları cesaretlendirmek için.”

Törende, “Savaş Üstüne Savaş”ın başarısını “Sinners” izledi. Film, Ryan Coogler’ın özgün senaryosu ve Michael B. Jordan’ın başrol performansı dahil dört ödül kazandı. Filmin görüntü yönetmeni Autumn Durald Arkapaw, En İyi Görüntü Yönetmeni Oscar’ını kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti.

HUKUK GÜNDEMİ El sallamak yasak ve yargı

Jessie Buckley, “Hamnet” filminde küçük oğlunun ölümünün ardından yasla baş etmeye çalışan bir kadını canlandırdığı performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

Buckley, ödülünün Birleşik Krallık’taki Anneler Günü’ne denk geldiğini hatırlatarak şöyle dedi:

“Bunu bir annenin kalbindeki güzel kaosa adamak istiyorum. Hepimiz, tüm zorluklara rağmen üretmeye devam eden kadınların soyundan geliyoruz.”

Tören ayrıca dünyanın dikkatinin büyük ölçüde İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarına çevrildiği bir zamanda yapıldı.

Kadın bilgisi, erkek sessizliği ve sanatın tesellisi: Hamnet

Politik mesajlar ve savaşlar

ABD basınının aktardığına göre, Kaliforniya’ya yönelik olası bir İran drone saldırısı uyarıları nedeniyle güvenlik önlemleri her zamankinden daha sıkıydı, kırmızı halıda polis köpekleri yer aldı, helikopterler ise tören boyunca havada devriye gezdi.

En İyi Uluslararası Film Ödülü’nü “Manevi Değer” (Sentimental Value) filmine verirken Javier Bardem “Savaşa hayır, özgür Filistin,” dedi.

“Mr. Nobody Against Putin”, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali esnasında Vladimir Putin’in ifade özgürlüğüne yönelik baskılarını ele alan yapısıyla En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Filmin ortak yönetmeni David Borenstein, konuşmasında şöyle dedi:

“‘Mr. Nobody Against Putin’, ülkenizi nasıl kaybettiğinizi anlatıyor. Bu kayıp, sayısız küçük suç ortaklığıyla gerçekleşiyor. Sokaklarda insanlar öldürülürken sessiz kaldığımızda… Oligarklar medyayı ele geçirip neyi nasıl üreteceğimizi ve tüketeceğimizi kontrol ettiğinde…”

Kazananlar En İyi Film: One Battle After Another

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan (Sinners)

Jessie Buckley (Hamnet) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn (One Battle After Another)

Amy Madigan (Weapons) En İyi Uyarlama Senaryo: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ryan Coogler (Sinners) En İyi Animasyon Film: KPop Demon Hunters

The Girl Who Cried Pearls En İyi Kostüm Tasarımı: Frankenstein (Kate Hawley)

One Battle After Another (Cassandra Kulukundis) En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon): The Singers ve Two People Exchanging Saliva (beraberlik)

Frankenstein En İyi Özgün Şarkı: “Golden” – KPop Demon Hunters

Ludwig Göransson (Sinners) En İyi Görüntü Yönetimi: Autumn Durald Arkapaw (Sinners)

Mr. Nobody Against Putin En İyi Belgesel Kısa Film: All the Empty Rooms

One Battle After Another (Andy Jurgensen) En İyi Uluslararası Film: Sentimental Value (Norveç)

Frankenstein En İyi Ses: F1

(TY)