YT: Yayın Tarihi: 19.04.2026 19:29 19 Nisan 2026 19:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.04.2026 19:39 19 Nisan 2026 19:39
Okuma Okuma:  4 dakika

Saldırıların ardından sınıfta nasıl konuşmalı?

Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin’in bilgilendirme notu, okul saldırıları sonrası öğretmenlere “hiçbir şey olmamış gibi” davranmamaları ve öğrenciler için güvenli alanlar açmaları çağrısı yapıyor.

BİA Haber Merkezi

Urfa ve Maraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından hazırlanan bilgilendirme notunda, öğretmenlerin öğrencilerle yeniden buluşacağı ilk günün kritik olduğuna dikkat çekildi.

Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin tarafından hazırlanan bilgilendirme notunda, çocukların okula yalnızca ders için değil, korku, kaygı ve belirsizlik duygularıyla döneceği vurgulandı. Bu nedenle öğretmenlerin “hiçbir şey olmamış gibi” davranmak yerine sınıflarda kısa da olsa güvenli bir konuşma alanı açması gerektiği belirtildi.

Amaç, olayın ayrıntılarını yeniden üretmek değil, çocukların duygularına ve ihtiyaçlarına yer açmak olarak tarif edildi.

“Çocukları değil, onları bu hale getiren sistemi konuşun”
17 Nisan 2026

"Her çocuk farklı tepki verir"

Bilgilendirme notunda, her çocuğun farklı tepkiler verebileceği hatırlatılarak sessizlikten öfkeye uzanan davranışların birer baş etme biçimi olabileceği ifade edildi. Öğretmenlerin öncelikli rolünün “doğru açıklama yapmak” değil, duygusal güvenliği sağlamak olduğuna işaret edilirken, nefret söylemine izin vermeyen, dinleyen ve sakin kalan bir tutumun önemine dikkat çekildi.

Ayrıca, doğrulanmamış bilgilerle çocukları yaftalamaktan kaçınılması ve şiddetin bireysel değil, toplumsal boyutlarıyla ele alınması gerektiği vurgulandı.

Nefret söylemine karşı dikkat

Bilgilendirme notunda öğretmenlere, sınıf içi tartışmalarda çocukların duygularını ifade edebilecekleri bir ortam sunmaları, suçlayıcı dili dönüştürmeleri ve çocuk hakları çerçevesini hatırlatmaları önerildi.

Sessiz kalan öğrencilerin zorlanmaması, korkunun yok sayılmaması ve gerekirse okul psikolojik danışmanlarından destek alınması gerektiği de belirtildi.

Süreç "güven duygusuyla" tamamlanmalı

Suntekin hazırladığı bilgilendirme notunda, sınıf içi sürecin “güven duygusuyla” sonlandırılmasını önererek, öğrencilerin yalnız olmadığını hissetmesinin altını çiziyor.

Öğretmenlerin, okulda güvenliği sağlamakla görevli yetişkinleri hatırlatması ve çocukların kaygılarını paylaşabilecekleri alanlar yaratması gerektiği ifade ediliyor.

(NÖ)

maraş siverek okulda şiddet eğitimde şiddet Okul Saldırıları
