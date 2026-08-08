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YT: Yayın Tarihi: 08.08.2026 13:09 8 Ağustos 2026 13:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.08.2026 13:20 8 Ağustos 2026 13:20
Okuma Okuma:  3 dakika

Rusya, kadın ve LGBTİ+’lara destek veren NC SOS’u “aşırılıkçı” ilan etti

NC SOS, karara itiraz edeceğini ve Kuzey Kafkasya’daki hak ihlallerine karşı çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Rusya, kadın ve LGBTİ+’lara destek veren NC SOS’u “aşırılıkçı” ilan etti
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Rusya’da LGBTİ+ örgütlerine yönelik baskılar sürerken, Kuzey Kafkasya’da kadınlara ve LGBTİ+’lara destek veren NC SOS Kriz Grubu da “aşırılıkçı örgüt” ilan edildi.

Kafkasya merkezli bağımsız medya kuruluşu OC Media’nın aktardığına göre; NC SOS, kararın alındığını yaklaşık bir ay sonra, örgütün koordinatörüne gönderilen bir mektupla öğrendi.

Örgüt, kararın hangi mahkeme tarafından ve hangi tarihte verildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı. “Aşırılıkçı” ilan edilmesinin ardından NC SOS’un Rusya’daki faaliyetlerinin yasaklanması ve örgüt adına çalışan kişilerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalması bekleniyor.

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NC SOS: Çalışmalarımızı daha önce yeniden yapılandırdık

NC SOS, Telegram hesabından yaptığı açıklamada kararın kendileri açısından beklenmedik olmadığını belirtti.

Örgüt, Rusya Yüksek Mahkemesi’nin 2023’te “uluslararası LGBT hareketi” olarak tanımladığı oluşumu “aşırılıkçı” ilan etmesinin ardından faaliyetlerini yeniden yapılandırmaya başladığını açıkladı.

Destek verdiği kişileri korumak amacıyla banka kartları üzerinden bağış kabul etmeyi bıraktığını ve Rusya içerisindeki faaliyetlerini azalttığını belirten NC SOS, ülkede artık çalışanı veya gönüllüsü bulunmadığını bildirdi.

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“Yardım isteyenler açısından hiçbir şey değişmiyor”

NC SOS, mahkeme kararına itiraz edeceğini duyurdu. Örgüt aynı zamanda şiddet ve hak ihlalleri nedeniyle kendisine başvuran kişilere destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

Danışmanlık, güvenli tahliye, tıbbi ve psikolojik destek çalışmalarının devam edeceğini belirten örgüt, mevcut durumda kendilerinden yardım almanın örgütün faaliyetlerine katılmak olarak değerlendirilmediğini bildirdi.

Çeçenya’daki LGBTİ+’ların tahliyesiyle başlayan çalışma

NC SOS, 2021’de Çeçenya’da baskı ve şiddete maruz kalan LGBTİ+’ların bölgeden tahliye edilmesi için çalışan insan hakları savunucuları tarafından kuruldu.

Başlangıçta cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri nedeniyle hedef alınan kişilere destek veren örgüt, daha sonra çalışma alanını genişletti.

NC SOS bugün Kuzey Kafkasya’da aile içi şiddet, “namus” gerekçesiyle işlenen cinayetler, zorla evlendirme ve hukuka aykırı biçimde özgürlükten yoksun bırakılma gibi hak ihlalleriyle karşı karşıya kalan kişilere destek sağlıyor.

Örgüt, risk altındaki kişilerin bölgeden tahliye edilmesinin yanı sıra güvenli barınma, hukuki danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek sunuyor.

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415 kişi Kuzey Kafkasya’dan tahliye edildi

NC SOS’un paylaştığı verilere göre örgüt ve kuruluşundan önce aynı alanda çalışan aktivistler, 2017-2024 yılları arasında toplam 882 kişiye destek verdi.

Bu kişilerden 415’i Kuzey Kafkasya’dan tahliye edildi. 384 kişi ise başka ülkelerde sığınma hakkı elde etti veya güvenli ülkelere yeniden yerleştirildi.

Örgüt yalnızca 2024’te 54 kişiye destek verdi ve 25 kişinin bölgeden tahliye edilmesine yardımcı oldu.

NC SOS’un kamuoyuna yansıyan çalışmalarından biri de 2022’de Dağıstan’da ev içi şiddetten kaçan dört kadının Gürcistan’a tahliye edilmesiydi. Örgüt, güvenlik gerekçesiyle kimliklerini açıklamadığı çok sayıda kadın ve LGBTİ+’nın Çeçenya, İnguşetya ve Dağıstan’dan tahliyesine de destek verdi.

2023’te “yabancı ajan” ilan edilmişti

Rusya Adalet Bakanlığı, NC SOS’u Mayıs 2023’te “yabancı ajan” ilan etmişti.

Rusya’da LGBTİ+ örgütlerine yönelik “aşırılıkçılık” kararları son dönemde yaygınlaştı. Rusya Yüksek Mahkemesi 2023’te “uluslararası LGBT hareketi” olarak tanımladığı oluşumu “aşırılıkçı” ilan etmişti.

2026’da ise St. Petersburg merkezli Coming Out’un yanı sıra farklı kentlerde faaliyet gösteren LGBTİ+ örgütleri hakkında benzer kararlar verildi. Amnesty International, bu kararların “aşırılıkçılık” mevzuatının LGBTİ+’lara ve hak savunucularına yönelik baskı amacıyla kullanıldığı bir sürecin parçası olduğunu belirtiyor.

(NÖ)

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İstanbul
Rusya Kuzey Kafkasya LGBTİ +
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