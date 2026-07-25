Romanya’da Onur Yürüyüşü dördüncü kez yasaklandı, LGBTİ+’lar ‘Yürüyeceğiz’ dedi

Romanya’nın batısındaki Oradea kentinde LGBTİ+ hakları savunucuları, yerel yönetimin bu yıl da izin vermemesine rağmen Onur Yürüyüşü’nü düzenleyeceklerini açıkladı.

Yaklaşık 180 bin nüfuslu Oradea’da aktivistler, 2023’ten bu yana Onur Yürüyüşü için resmî izin başvurusunda bulunuyor; ancak her yıl farklı gerekçelerle talepleri reddediliyor. Oradea, Avrupa Birliği’nde (AB) yerel yönetimin Onur Yürüyüşü’nü art arda engellediği tek büyük kent konumunda.

Yerel Onur Yürüyüşü’nü düzenleyen Ark Oradea’nın kurucu ortağı ve başkanı Iulian Dițiu, “Yerel yönetim her yıl Oradea Onur Yürüyüşü’nü yasaklamak için hukuki ya da teknik gerekçeler bulmayı başardı,” dedi.

100’den fazla güzergâhın tamamı reddedildi

Dițiu, üst üste gelen ret kararlarının yalnızca idari bir tercih olmadığını söyledi:

“Bize verilmek istenen mesajın burada istenmediğimiz yönünde olduğunu hissediyoruz. Onur Yürüyüşü’nü LGBTİ+ olduğumuz için yasakladıklarını hiçbir zaman açıkça söylemediler.”

Dițiu, 2024 yılında belediyenin kentteki parkların talep edilen tarihlerde uygun olmadığını öne sürdüğünü, bir sonraki yıl ise organizatörlerin sunduğu 12 farklı yürüyüş güzergâhının tamamını reddettiğini anlattı.

Bugün yapılması planlanan yürüyüş öncesinde ise organizatörler 100’den fazla olası güzergâh sundu. Belediye bu kez de güzergâhların hiçbirinin diğer etkinlikler veya altyapı çalışmaları nedeniyle uygun olmadığını bildirdi.

“Bu yalnızca LGBTİ+ meselesi değil”

Dițiu, geçen yıl “izinsiz” düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 600 kişinin katıldığını, daha sonra 9 aktiviste toplam yaklaşık 4 bin euro para cezası kesildiğini aktardı.

Yaşanan süreci hem “umut verici” hem de “hayal kırıklığı yaratan” olarak nitelendiren Dițiu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her topluluğun haklarını koruması gereken kurumlar, bizim topluluğumuzu günah keçisi olarak kullanmaya çalışıyor. Ama artık arkamızda çok daha fazla insan var. Çok daha fazla insan bunun ne kadar önemli olduğunu görüyor.

“Bu yalnızca LGBTİ+ meselesi değil, bir demokrasi meselesi. Barışçıl toplanma özgürlüğü ile ilgili. Eğer Oradea’daki LGBTİ+ topluluğunun temel insani hakkı hiçbir yaptırımla karşılaşmadan elinden alınabiliyorsa, aynı şey Avrupa’nın herhangi bir yerinde, herhangi bir topluluğun başına gelebilir.”

Kendisini liberal, muhafazakâr ve Hıristiyan demokrat olarak tanımlayan belediye başkanı ise The Guardian’ın konuya dair yorum talebine yanıt vermedi

Oradea özelindeki engelleme ve yasaklar, uluslararası alanda da giderek daha fazla dikkat çekiyor.

30 ülkeden 152’den fazla örgüt, yürüyüşün AB hukukuna uygun biçimde ve “tam güvenlik içinde” gerçekleştirilmesine izin verilmesi çağrısında bulunan ortak bir açıklamaya imza attı. (TY)