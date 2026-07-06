Rojnameger Berfîn Ay hat desteserkirin
Rêvebira Karên Nivîsê ya Azadiya Welat Berfîn Ay li Cizîrê hat desteserkirin. Sedema desteserkirinê heta niha diyar nebûye.
Rêvebira Karên Nivîsê ya Rojnameya Azadiya Welat Berfîn Ay li navçeya Cizîrê ya Şirnexê hat desteserkirin.
Li gor nûçeya Ajansa Mezopotamyayê rojnameger Berfîn Ay di têketina Cizîrê hatiye desteserkirin û piştre ew birine Rêvebiriya Emniyeta Şirnexê.
Her weha sedema desteserkirina Berfîn Ayê heta niha diyar nebûye.
(AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.