TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 06.07.2026 11:14 6 Tîrmeh 2026 11:14
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.07.2026 11:19 6 Tîrmeh 2026 11:19
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Rojnameger Berfîn Ay hat desteserkirin

Rêvebira Karên Nivîsê ya Azadiya Welat Berfîn Ay li Cizîrê hat desteserkirin. Sedema desteserkirinê heta niha diyar nebûye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Rojnameger Berfîn Ay hat desteserkirin
Fotograf: Ajansa Mezopotamyayê

Rêvebira Karên Nivîsê ya Rojnameya Azadiya Welat Berfîn Ay li navçeya Cizîrê ya Şirnexê hat desteserkirin.

Li gor nûçeya Ajansa Mezopotamyayê rojnameger Berfîn Ay di têketina Cizîrê hatiye desteserkirin û piştre ew birine Rêvebiriya Emniyeta Şirnexê.

Her weha sedema desteserkirina Berfîn Ayê heta niha diyar nebûye.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Azadiya Welat dadkirina rojnamegeran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê