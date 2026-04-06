Rojhilat partileri Trump'ın "Kürtler'e silah yolladık" iddiasını yalanladı: "ABD'den tek mermi almadık"

İran'da mücadele yürüten muhalif Kürt güçleri ABD Başkanı Donald Trump’ın ocakta İran genelinde gerçekleşen protestolar sırasında Washington’un İranlı protestoculara “Kürtler aracılığıyla” silah gönderdiği yönündeki iddiasını kesin bir dille reddetti.

Trump'ın yandaş kanalı Fox News muhabirlerinden Trey Yingst, pazar günü telefonla görüştüğü ABD Başkanının ocakta İranlı protestoculara Kürtler aracılığıyla silah ulaştırdıklarını söylediğini bildirdi ve ABD Başkanının şu sözlerini aktardı: "Başkan Trump bana Amerika Birleşik Devletleri'nin İranlı protestoculara silah gönderdiğini söyledi. Bana şöyle dedi: 'Onlara çok sayıda silah gönderdik. Bunları Kürtler aracılığıyla gönderdik' ve başkan Kürtlerin bunları [alıkoyduğunu] düşünüyor."

Trump’tan İran’a müdahale ‘uyarısı’

İran'da mücadele yürüten Kürt partileri kesinlikle reddediyor

Rudaw.net’in sorularını yanıtlayan İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPI) üst yönetiminden Mohammed Nazif Qaderinin açıklaması şöyleydi:

“Bu açıklamalar temelsiz, bize hiçbir silah ulaşmadı.”

Komala yöneticilerinden Kako Aliyar da partilerine hiçbir silah gelmediğini, böyle bir şeyden haberleri olmadığını söyledi.

Erbil’de İngilizce yayımlanan The New Region’a konuşan Doğu Kürdistan’daki (Rojhilat) başlıca Kürt muhalif partiler de, Trump’ın iddialarını yalanladı.

İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPI), The New Region’a partisinin Washington’dan silah almadığını söyleyerek “bu haberin hiçbir dayanağı olmadığını” vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı mücadele yürüten Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), ABD ile “böyle bir temaslarının olmadığını” belirtirken, İran Kürdistanı Komala Partisi de iddiayı reddederek bu iddialardan “haberdar olmadığını” söyledi.

Bir Komala kaynağı, “ABD başkanının sözleri belirsiz; hangi Kürt grubunu kastettiği bilinmiyor,” dedi.

Kürdistan Emekçileri Komalası’ndan bir başka kaynak da partinin “tek bir kurşun bile” almadığını söyledi.

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), İran Komünist Partisi (CPI) ve Komala Devrimci Partisi de iddiaları reddettiler.

Duran Kalkan: “Bu bizim savaşımız değil”

Kendisini lağveden PKK liderlerinden Duran Kalkan Kürt güçlerin savaştaki konumuna ilişkin spekülasyonların arttığı dönemde ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa karşı çıkarak bunun bir hegemonya savaşı olduğunu söylemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

Farz edelim saldıran güçler ABD, İsrail kazandılar. Ne olacak, ne değişecek? İran egemenliğinin yerini İsrail hegemonyası, ABD etkinliği alacak. Acaba daha özgürlükçü, barışçı, demokratik mi olacak? Yok. ABD başkanı demokrasinin hiçbir anlamı olmadığını söyledi. Orta Doğu temsilcisi Orta Doğu halklarına demokrasi yaraşmıyor, monarşiler daha iyidir dedi. Şah’ı hazırlıyorlar.” “İran saldırıdan çıktı, etkinlik kazandı diyelim ki ayakta kaldı, ne olacak? Eskiye sürüklenecek. Eskinin ne olduğu ortada. Bu bakımdan bazıları diyor hangi taraftayız? Bu savaşın tarafı olmak çok kötü. Taraflar birbirinden çok farklı değil. Yakın zihniyetler çatışıyorlar. Bir hegemonya çatışması.”

Duran Kalkan: "Kürtler kimsenin askeri değildir, hegemonya savaşına karşıyız"

PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz

KDPI ABD temsilcisi Hejar Berenji, Fox News haberinin ardından X’te şu paylaşımı yaptı:

“Herhangi bir yönetimden silah aldığımızı öne süren tüm iddialar yanlıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır.”.

Kürdistan Emekçileri Komalası’nın siyasi büro üyesi Amjad Hossein Panahi de “Donald Trump’ın Kürt partilerine Amerikan silahlarının teslim edildiğine ilişkin iddialarını yalanladı:

Amerika Birleşik Devletleri’nden herhangi bir askeri ya da silah yardımı almadığımızı beyan ederiz. Elimizdeki silahlar ya İran ile yaşanan çatışmalar sırasında son 47 yıl içinde elde edilmiş ya da karaborsadan temin edilmiştir.”

Aynı gruplar mart başlarında, Tahran’a karşı çatışmaya katılmak üzere ülkenin batı sınırından İran’a kara harekâtları düzenlemekle suçlanmış, bu iddiaları ise güçlü bir şekilde reddetmişlerdi.

PJAK: "Savaştan korunmak için yerel yönetim komiteleri kuralım"; MSB: "Faaliyetlerini takip ediyoruz"

IKBY toprakları İran ateşi altında

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi alanında barınan İranlı Kürt muhalif silahlı gruplara ait üsler, ABD-İsrail’in İran’a savaş açmasından bu yana Tahran tarafından sürekli hedef alınıyor ve önemli can kayıplarına neden oluyor.

(AEK)