Trump’tan İran’a müdahale ‘uyarısı’

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal para biriminin döviz kurları karşısında hızla değer kaybetmesi ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle İran’da altıncı gününe giren protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin protestoculara karşı şiddete başvurması halinde ABD’nin devreye gireceğini duyurdu.

ABD’nin müdahaleye hazır olduğuna işaret eden Trump, “Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır,” dedi.

İRAN'DA ÇATIŞMA SERTLEŞİYOR İran: Beşinci günde protestolar yayılırken can kaybı haberleri geliyor

İran: “ABD halkı bu macerayı Trump’ın başlattığını bilmelidir”

Trump’ın açıklamasının ardından İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Trump şunu bilmelidir ki, ABD’nin bu iç meseleye müdahalesi, ABD’nin bölgedeki çıkarlarının yok olmasına eşdeğerdir,” dedi.

İsrailli yetkililerin ve Trump’ın tutumlarıyla, protestoların arka planının “netlik kazandığını” söyleyen Laricani, “Biz geçim konusunda yaşadığı sorunları protesto edenlerle yıkıcı unsurları ayrı değerlendiriyoruz,” ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Laricani ayrıca, ABD halkının kendi askerlerine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, “ABD halkı bu macerayı Trump’ın başlattığını bilmelidir,” dedi.

İran Cumhurbaşkanı: İnsanlar memnun değilse, bizim hatamız