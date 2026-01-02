Trump’tan İran’a müdahale ‘uyarısı’

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal para biriminin döviz kurları karşısında hızla değer kaybetmesi ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle İran’da altıncı gününe giren protestolara ilişkin açıklama yaptı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin protestoculara karşı şiddete başvurması halinde ABD’nin devreye gireceğini duyurdu.
ABD’nin müdahaleye hazır olduğuna işaret eden Trump, “Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır,” dedi.
İRAN'DA ÇATIŞMA SERTLEŞİYOR
İran: Beşinci günde protestolar yayılırken can kaybı haberleri geliyor
İran: “ABD halkı bu macerayı Trump’ın başlattığını bilmelidir”
Trump’ın açıklamasının ardından İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Trump şunu bilmelidir ki, ABD’nin bu iç meseleye müdahalesi, ABD’nin bölgedeki çıkarlarının yok olmasına eşdeğerdir,” dedi.
İsrailli yetkililerin ve Trump’ın tutumlarıyla, protestoların arka planının “netlik kazandığını” söyleyen Laricani, “Biz geçim konusunda yaşadığı sorunları protesto edenlerle yıkıcı unsurları ayrı değerlendiriyoruz,” ifadesine yer verdi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Laricani ayrıca, ABD halkının kendi askerlerine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, “ABD halkı bu macerayı Trump’ın başlattığını bilmelidir,” dedi.
İran Cumhurbaşkanı: İnsanlar memnun değilse, bizim hatamız
İran’daki protestolar
İran’da ekonomik kriz ve düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı’da başlayan protestolar; Meşhed, Kerec, Keşm, Melard, Kirman, Hemedan ve Şiraz başta olmak üzere birçok kente yayıldı.
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, “Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmî olarak tanıyoruz,” dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kötü niyetli çevreler ve örgütlü akımlar, halkın her türlü talep ve protestosunu, sahadaki eğitimli unsurlarını kullanarak kargaşa ve şiddete dönüştürmek istiyor,” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkedeki mevcut sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirterek yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulundu.
Protestolar sırasında ülke genelinde 100’den fazla kişi gözaltına alındı; 1’i çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.
Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün raporuna göre, protestolarda 14 Kürt, 7 Lor, 7 kadın ve 2 çocuk tutuklandı. Raporda, tutuklanan 29 kişinin nereye götürüldüğünün bilinmediği ve avukat ile aileleriyle görüştürülmedikleri belirtildi.
Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025’te de 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis yaralanmıştı. (TY)