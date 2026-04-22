Rapbêj Pîroz wê li Stenbolê konserekê bide

Hunermend Pîroz 24ê Nîsanê roja Îniyê wê li Parma Beyogluya Stenbolê di saet 20.00an de di bin navê “Şeva Rapê a Akustîk a Kurdî” de konserekê bide.
Hunermendê Kurd Pîroz bi rapbêjiyê navdar e û di vî warî de berheman hildiberîne, distrîne û diweşîne.
Vîdeoya strana bi navê “Lao” fermo:
Yek ji stranên Pîroz “Lêxe” ye. “Lêxe” di heman demê de navê singleya wî ya 2019an e ku li ser platformên dijîtal parve bûbû. Ji bo strana "Lêxe" bitikîne
Li lêxeyê çend risteyên rengîn:
“Ehe wisa ye birayê min wisa ye. Betal in birê min, kêrî tiştekê nayên. Ev çawa çêbû! Aaaha ji xwe ew ji me kêm bûn ha! Betal in betal in, eynî wisa ye birayê min! Mala min ê ji we re! Betalî xweş e!
“Eeeeww ji bo xatirê xatiran bes bikin birebirr! Êdî bes heww! Ji çar aliyan ve kom û kuflet ev çawa çêbû ji serê me! De ka xwe bidin alî rêya me vekin hêêê!”
Ji bo zêdetir agahiyên derbarê hunermend Pîroz de bitikîne
Navnîşan û têkilî:
Katip Mustafa Çelebi Mh., Büyük Parmakkapı Sk., No: 7 Kat: 5 Beyoğlu, İstanbul
Rezervasyon: 0(545) 942 42 39
(AY)